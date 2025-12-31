慢遊淡水！ 用夕陽、海風與美食迎接年末美好時刻

快訊

住在淡水多年，朋友與網友給我的綽號是「淡水里長哥」。也因此，每到歲末總會被問：淡水跨年，到底該怎麼玩？我總說，來淡水跨年別等午夜，因為這裡的跨年從夕陽就開始了。

　

以世界級夕陽迎接跨年早場

淡水的跨年和多數城市不同。住在這裡的人都知道：真正的高潮不是午夜，而是傍晚。光落到河面上的那一刻，就是淡水自己的倒數。看過無數次夕陽的我，每到年末仍會為那抹金紅悸動，如今多了「淡江大橋」這座全球最長單塔不對稱斜張橋作為新地標，夕陽像被重新構圖，若想換一種更安靜、更貼近生活的跨年方式，淡水很值得你提前來。

▲淡江大橋為天際線重新構圖，一場令人屏息的跨年序幕即將在河面上悄悄展開。
▲淡江大橋為天際線重新構圖，一場令人屏息的跨年序幕即將在河面上悄悄展開。

　

私房口袋名單的美食滿足散策

我推薦的行程從「吃冰」開始。冬天仍會讓人忍不住走到老街尾的「朝日夫婦」，特別是這季新作「ESPUMA 坪林包種」刨冰。使用坪林茶農「滴滴香」的包種茶，經ESPUMA技法打成帶空氣感的綿密茶醬，入口淡雅不膩、花香慢慢散開。如果怕冷，也能選冬季限定的「草莓蜂蜜蛋糕可麗餅」，產地直送的草莓像一座小小金字塔，甜而不膩，把冬天的訊號悄悄放進嘴裡。

▲朝日夫婦以坪林包種結合ESPUMA技法打造出帶著茶香的輕盈刨冰。
▲朝日夫婦以坪林包種結合ESPUMA技法打造出帶著茶香的輕盈刨冰。

吃完冰，沿著河岸找個位置看夕陽。年底落日約在17:15，太陽沉入海面的那三分鐘，是淡水一年中最安靜、也最動人的時刻。光先染紅水面，再慢慢收進山影裡，像替這一年拉上柔和的布幕。晚餐推薦老街尾的「之間 茶食器」。今年跨年夜首次引進現場DJ，在獲得日本GOODDESIGN AWARD的優雅空間裡放送跨年限定音樂，不吵鬧、卻能輕輕帶起節奏。料理更藏著淡水的故事，店家的Pizza餅皮以包種茶為酵母，清爽又有記憶點，「南瓜鐵蛋茶酵母比薩」更把淡水名產鐵蛋放進西式料理裡，意外和諧。

▲以包種茶為酵母、結合淡水名產鐵蛋的Pizza，讓在地風味以現代方式重生。
▲以包種茶為酵母、結合淡水名產鐵蛋的Pizza，讓在地風味以現代方式重生。

▲半包廂區以主理人手繪屏風作陪，描摹半山腰俯瞰淡水的景色。
▲半包廂區以主理人手繪屏風作陪，描摹半山腰俯瞰淡水的景色。

吃完晚餐，也差不多接近重頭戲。2026年跨河煙火已宣布於12月31日晚間8點26分施放，但對我來說，淡水跨年不是零點的吶喊，而是一串由夕陽、海風、茶香、美食與節奏組成的片刻，淡水的氣質本來就不喧鬧，光影在橋上流動，或許比煙火更有味道。

　

店家資訊

朝日夫婦

地址：新北市淡水區中正路233-3號　

電話：0903-290-575

網址：https://www.asahihuuhu.com/

　

之間 茶食器

地址：新北市淡水區中正路330號　

電話：02-2629-7709

FB：BetweenTeaHouse

　

