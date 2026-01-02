「貓咪小公仔」迎賓！ 貓纜貓空站「四季海棠」一出站就看見

快訊

▲可愛小貓咪公仔。　圖：臺北市政府工務局／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】貓纜貓空站大斜坡近日以色彩鮮明的「四季海棠」為主角，精心種植出「MAO KONG」字樣與具層次的花帶，打造全新的入口視覺意象，成為旅客一抵達就能看見的全新地標。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）表示，四季海棠具有全年開花的特色，此次以「迎賓、識別、在地」為景觀設計核心概念，利用四季海棠品種繁多、花期長、色彩繽紛等特性，於貓纜貓空站旁的大面積斜坡種植，能維持入口視覺意象的穩定度，未來也將視季節與花況調整配置，讓景觀呈現更豐富的層次。

步出貓空站映入眼簾的<a href='/search/tagging/1013/花海' rel='花海' data-rel='/1013/89807' class='tag'><strong>花海</strong></a>。　圖：臺北市政府工務局／提供
步出貓空站映入眼簾的花海。　圖：臺北市政府工務局／提供

步出貓空站前往觀景平台，轉角處小貓咪公仔像是跳躍於花間的小精靈恣情嬉戲，引領視覺轉向大斜坡。冬日的空氣清爽，斜坡上的各色四季海棠更加純淨、俐落，即使在最靜謐的季節，花海依舊明亮，為寒冬添上一抹溫度。透過紅、粉、白等多色花朵的排列，呈現層次分明的花帶與周邊茶園景色相互輝映，營造自然又具識別性的入口意象。

▲「MAO KONG」字樣與具層次的花帶。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲「MAO KONG」字樣與具層次的花帶。　圖：臺北市政府工務局／提供

許多旅客到訪後到此處拍照打卡，有旅客表示：「一出站就看到大片花海組成的視覺意象，感覺非常驚喜，很有迎賓的味道。」預期將為貓空帶來新的話題性，成為旅遊動線中的熱門拍照點。這裡一共有七條不同挑戰難度的步道如樟樹步道、樟湖步道、茶香環狀步道等。前往貓空走走，上山喝茶品嚐美食、散步、搭乘纜車、欣賞花海、享受自然生態，這片全新的花海入口將是旅程中不可錯過的第一站。

步道 花海 公園

旅奇傳媒 TR Omnimedia

