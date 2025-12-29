快訊

114學年大專校院註冊率6校未達六成「淹水線」 這校僅31.75%

台積電掀日本半導體招商戰 看地方創生成敗轉捩點

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

冬日應景！台北青年公園、大安森林公園花卉換新裝

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
冬季最應景的聖誕紅為青年公園花鐘換裝。　圖：臺北市政府工務局／提供
冬季最應景的聖誕紅為青年公園花鐘換裝。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著聖誕節、元旦假期來臨，臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）為城市換上繽紛節慶新裝，在多處公園入口及重要節點種植應景花卉，邀請大家一起感受冬日的溫馨氣息。包括青年公園花鐘、大安森林公園捷運站2號出口，以及公園內信義路2號、和平東路6號、8號出入口周邊，皆可見色彩亮眼的聖誕紅迎風綻放，成為親子散步、拍照留念的最佳背景，歡迎大小朋友一同走進公園，共度美好節日時光。

▲大安森林公園建國花市對面公園，2號出入口換上三色聖誕紅。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲大安森林公園建國花市對面公園，2號出入口換上三色聖誕紅。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處表示，本次栽植的聖誕紅以紅色、粉紅色及黃色為主，繽紛色彩相互襯托，讓冬日公園更顯熱鬧，聖誕紅為大戟科植物，耐陰且適應力強，最具特色的是其鮮豔的苞葉（苞片），常被誤認為花朵，實際上是植物為了吸引昆蟲而演化出的構造，原本暗綠色的葉片會因為花青素的累積，讓葉片變成大家喜歡的應景紅色，公園內的聖誕紅們正值最佳觀賞期，不僅賞心悅目，也相當適合親子一同認識植物小知識，在遊玩中增添學習樂趣。

▲青年公園九曲橋悠閒戲水的紅冠水雞。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲青年公園九曲橋悠閒戲水的紅冠水雞。　圖：臺北市政府工務局／提供

▲偶爾也有神秘嘉賓加入生態，像是嬌小但吸睛的翠鳥。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲偶爾也有神秘嘉賓加入生態，像是嬌小但吸睛的翠鳥。　圖：臺北市政府工務局／提供

走進公園，驚喜可不只一個，青年公園九曲橋擁有豐富又熱鬧的生態舞台，除了常見的紅冠水雞、夜鷺等水鳥，還能看到慢悠悠滑過水面的斑龜，運氣好的話，還會遇見神秘嘉賓登場－藍色閃電小精靈「翠鳥」，瞬間點亮整片水岸，等你來公園尋寶！

▲大安森林公園聖誕奇境燈區。　圖：臺北市政府<a href='/search/tagging/1013/觀光' rel='觀光' data-rel='/1013/125020' class='tag'><strong>觀光</strong></a>傳播局／來源
▲大安森林公園聖誕奇境燈區。　圖：臺北市政府觀光傳播局／來源

而大安森林公園則配合聖誕節，由觀光傳播局規劃「星願樹」、「聖誕奇境」等夢幻燈區，信義路、新生南路沿線也同步點亮特色燈飾，展期將持續至2026/01/01，邀請遊客攜家帶眷，於假日或下班後漫步臺北市兩大公園，賞花、賞燈、放慢腳步，一起留下溫馨又難忘的節日回憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大安森林公園 聖誕節 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

抽中聖誕節地獄禮物？男帶巨型拖鞋坐捷運 竟有這用途笑翻網友

加薩戰爭2年後 數千人重返伯利恆馬槽慶聖誕

香港平安夜機場冷清 業界：6成搭高鐵去內地 丁財兩不旺

「5大星座」聖誕節前後財運回春！2星座有機會跳槽、他收到家人意外財富

相關新聞

冬日應景！台北青年公園、大安森林公園花卉換新裝

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著聖誕節、元旦假期來臨，臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）為城市換上繽紛節慶新裝，在多處公園入口及重要節點種植應景花卉，邀請大家一起感受冬日的溫馨氣息。包括青年

走進「DinDong」的療癒世界 全球首間主題展售空間新北投登場

來自香港的夫妻檔創作組合「貓室」，以療癒系原創動漫角色「DinDong（癲噹）」累積高度人氣。誕生於金融海嘯期間的 Di...

台北特色體驗推薦｜別再亂花文化幣！三種超值玩法大公開～從恐怖密室到療癒手作一次收齊

原來文化幣竟然可以玩成這樣！？這次直接挑戰 「最恐怖、最療癒、最香」的三大超人氣體驗，從讓你尖叫到跪地的校園驚魂、到優雅連新手都能輕鬆上手的蛋糕蠟燭，再到少女心瞬間爆炸的韓系娃娃 DIY，解鎖三種情緒、三種風格、三種驚喜。如果你還在想文化幣要怎麼花才最值，這篇就是你的答案，不管你是想追求刺激、想體驗質感手作、還是只想療癒放空，一定能從裡面找到那個最對味的體驗，準備好一起開箱文化幣的 3 種可能性了嗎？往下看，帶你一次玩到爽！

暖冬玩新北！2025「新北感溫祭」串聯節慶、住宿湯旅與燈會一路玩到春天

2025「新北感溫祭」於暖冬時節正式登場，新北市啟動全新冬季旅遊企劃，從耶誕、跨年一路延續至春節與元宵，串聯節慶活動、展演亮點與城市風景，打造專屬新北的冬日儀式感。市府整合18個局處、推出22項主題活動，結合煙火、燈會、賞花與展覽，邀請市民與旅客在繽紛節奏中，感受新北冬季的溫度與活力。

「呆在碧潭の水豚君」陪你過冬 把握最終場幸福時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12/28劃下可愛句點，粉絲們務必把握年末最濃節慶氛圍，親臨碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君（KAPIBARASA

脆皮爆餡不甜膩！ 行天宮美食「諾緯手工鮮奶泡芙」一顆30元CP值高、口味選擇多

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 行天宮站甜點推薦！ 隱身在行天宮站巷弄間的諾緯手工鮮奶泡芙，1995創立至今，店面沒有華麗裝潢，依然深受喜愛，泡芙走的是低價位，以卡士達＋鮮奶油製成基底、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。