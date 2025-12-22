聽新聞
「美麗新宏匯影城」即刻停業！開業5年閃電退場 官方原因曝光
美麗新影城今（22）日突發公告，宣布位於新北市新莊宏匯廣場的「美麗新宏匯影城」開業5年，自即日起停止營業，消息曝光後，引發不少新莊、三重地區民眾震驚與不捨。
美麗新影城於今日正式對外說明，指出基於整體營運考量，美麗新宏匯影城即日起暫停營業。針對已購票的消費者，業者同步啟動退票機制，凡於影城現場購票者，可自即日起至12月31日前，前往美麗新宏匯影城辦理全額退票。
對於停業原因，美麗新影城表示，目前宏匯影城正持續排除電力異常問題，因維修完成時程尚無法確認，為顧及觀影安全與服務品質，決定先行暫停營業。後續是否恢復營運，將視修復進度再行評估，相關資訊也會第一時間公告。
