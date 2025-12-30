天氣變冷來去放鬆一下！「北投溫泉」必訪景點、美食大公開

【FunTime小編群】北投可以說是台北人、觀光客都熱愛的溫泉之鄉，濃濃的硫磺味和充滿綠意的環境是它的標誌，帶著裝有換洗衣物的肩背包，是不少人在北投行走的模樣，這次FunTime小編要介紹北投一日遊的必去景點及必吃美食，推薦給正在苦惱週末該上哪去的你。

新北投車站

新北投車站。 圖／adobe stock

從捷運新北投站出站後，便可看到佇立在右手邊的新北投車站，金黃木頭的日式建築，頂著黑色的瓦片，在陽光的照射下，顯得更加耀眼。裏頭時不時還會舉辦文藝展覽和社區活動，讓民眾都能透過這樣的交流空間，更加深度地認識北投的歷史與文化。

地址：台北市北投區七星街1號

開放時間：10:00-18:00（週一公休）

北投圖書館

北投圖書館。 圖／IG, ruiruiliu66

北投圖書館是著名的北市綠建築，以原木外觀打造出日式風格，大片的落地窗讓自然光線毫無保留地照射到圖書館內，時時敞開的窗戶，讓微風輕輕地吹進來，挑本書、選個窗邊位、曬個太陽，也是相當愜意的北投悠閒時光。

小編小提醒：這裡是圖書館，有不少溫書自習的學生、閱讀的民眾，要輕聲細語哦！

地址：臺北市北投區光明路251號

開放時間：08:30-21:00（週日一09:00-17:00、週六休館）

北投溫泉博物館

北投溫泉博物館。 圖／adobe stock

北投溫泉博物館是紅磚外牆與木造屋頂的獨特建築，有文化展覽和一區榻榻米的日式空間，坐在那邊看著窗外的綠樹，吹吹涼風真的超愜意！此外，中間還有個公共浴池的古蹟，有活動的時候會放水，在陽光的照射下非常漂亮！

小編小提醒：這裡是博物館，沒有提供泡湯及餐飲服務喔！

地址：台北市北投區中山路2號

開放時間：10:00-18:00（週一休館）

地熱谷

地熱谷。 圖／臺北旅遊網

地熱谷是火山噴發前所產生的深谷，同時也是北投溫泉的源頭之一，這裡湧出的溫泉水溫可以高達90度以上，因此不管在甚麼季節來到地熱谷，都能見到硫磺迷霧飄散在水面上的特殊景致，更有「地獄谷」、「鬼湖」的特殊稱號。

地址：臺北市北投區中山路

開放時間：09:00-17:00（週一公休、每年5/15~9/14開放至18:00）

北投美食

簡記排骨酥

簡記排骨酥。 圖／IG, vic335i

簡記排骨羹的湯頭非常清甜，外面很多排骨羹的湯都會過於油膩，或是太死鹹，但他們家的湯喝起來是溫順甜口的，碗中央放著一球圓圓的細麵，夾上一塊軟爛入味的排骨酥與清甜蘿蔔一起吃，真的是完美絕配組合！到北投市場的朋友，絕不能錯過！

地址：台北市北投區新市街47號

營業時間：10:00-14:00；16:30-19:30（週二公休）

矮仔財滷肉飯

矮仔財滷肉飯。 圖／IG, xiaorongchimeishi

北投這家矮仔財滷肉飯，是CNN票選的必吃美食！滷汁是這家店最吸引人的地方，非常厲害，除了滷肉飯必點，紅燒蹄膀也相當多人推薦，除此之外每樣東西都滷得相當入味，湯品也是一絕啊！矮仔財滷肉飯是許多人前往北投必造訪的店喔！

地址：台北市北投區新市街30號433號攤位（北投中繼市場D棟美食區）

營業時間：07:00-13:00（週一四公休）

皇池溫泉御膳館

皇池溫泉御膳館。 圖／IG, gw56wi

只要吃美食就請你泡溫泉的餐廳有聽過嗎？那就是位於北投的皇池溫泉御膳館！這裡不論台式、中式、日式還是南洋風料理通通有，即使品項多樣、味道也完全不馬虎！但是小編最推薦的還是他們的砂鍋粥，吃完暖呼呼的粥再去泡溫泉真的別提有多舒服啦～而且這裡大眾池、湯屋和裸湯都有，溫泉24小時開放、不吃飯也能來，所以人氣超高，常常要排隊呢！

地址：台北市北投區紗帽路42號

餐廳營業時間：12:00-02:00

阿泓潤餅

阿泓潤餅。 圖／IG, eva800717

阿泓潤餅口味非常多，不管是鮪魚、燻雞還是火腿等，全都可以包在潤餅裡，它隱身在北投市場內，小小的攤位，排隊人潮卻絡繹不絕，小編最愛的是他們家不會因菜汁而快速軟爛的潤餅皮，淡淡的香甜味，包上滿滿的紅糟肉與花生粉等配料，鹹甜的滋味，常讓人忍不住為了它衝一波北投！

小編小提醒：如果很喜歡他們家的餅皮，還可以單買回家DIY哦！

地址：台北市北投區新市街63號（北投市場內）

營業時間：06:30-14:00（週二公休）

