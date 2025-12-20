快訊

脆皮爆餡不甜膩！ 行天宮美食「諾緯手工鮮奶泡芙」一顆30元CP值高、口味選擇多

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

行天宮站甜點推薦！

隱身在行天宮站巷弄間的諾緯手工鮮奶泡芙，1995創立至今，店面沒有華麗裝潢，依然深受喜愛，泡芙走的是低價位，以卡士達＋鮮奶油製成基底、脆皮菠蘿口感不甜不膩。口味種類多，水果、芋頭、抹茶、藍莓優格等，飽滿豐富內餡超吸睛。平日需預訂、週六現場排隊，CP值高，行天宮附近想吃點甜的話，這家可以收進口袋名單。

諾緯手工鮮奶泡芙｜交通位置

諾緯手工鮮奶泡芙專賣店，是一家樸實、非網美風格的小店，搭捷運從行天宮站4號出口步行約3分鐘可抵達。

諾緯手工鮮奶泡芙

地址：台北市中山區民權東路二段92巷1弄1號

時間：12:00–18:00｜週日休

電話：02-2531-7568

交通：行天宮站4號出口3分鐘

諾緯手工鮮奶泡芙｜菜單價格

週一至週五採預訂制，請來電 (02) 2531 7568 預訂。現場不會有零售泡芙。網路不接受預訂。

週六 不接受預訂 或 預留泡芙，中午12:00 開始現場零售，售完即止

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

所有泡芙皆均一價35元，買六送一

我們是星期六前往，只能現場有什麼口味就買什麼，1點多去的時候，剩7種口味，剛好買六送一，就各買一種口味。

單買一個是35元，買六送一，一個等於是30元。10年前就買過，沒想到現在價格都沒漲，實在是太佛心了！

諾緯手工鮮奶泡芙｜餐點品嚐

外帶有手提紙盒，送的一個會另外單獨用塑膠盒裝。

現在哪裡還有一顆30塊且爆餡的泡芙？外面一杯手搖飲都不只這個價了。看這滿滿的內餡，是不是誠意十足！

泡芙餅皮屬於酥皮路線，有點像菠蘿麵包的薄殼口感，咬下會有明確的口感層次。不是那種軟塌型、一咬就濕掉的泡芙。

偏愛軟皮的人可能會覺得不像日式泡芙那樣精緻，不過我個人是比較喜歡酥皮。

基底是卡士達醬＋打發鮮奶油，因為不是純鮮奶油，口感絲滑細緻不油膩。比例掌握得好，餡多不死甜，每口都吃得到不會空虛。雖然是爆餡，吃完也不會太膩口。

卡布奇諾鮮奶泡芙

咖啡與鮮奶調和而成的內餡，比例剛好，味道不會太苦。有QQ咖啡水晶凍，咬起來帶一點層次。

抹茶鮮奶泡芙

清新甘醇的日式抹茶，抹茶微苦，甜度低。味道不假，內餡還有布蕾，增添層次風味！

覆盆子鮮奶泡芙

酸度明顯，但有奶香讓味道變柔。不會酸到皺眉，不是甜膩的莓果路線，像果醬比較輕的版本。

香芋布蕾鮮奶泡芙

芋泥濃但不稠，搭布丁滑順，布丁的甜甜香味裡，還吃得到芋泥沙沙的口感。口口都是驚喜的美妙滋味。

香橙優格鮮奶泡芙

香甜橘瓣帶有香氣自然，加上酸甜爽口的優格，清新爽口的風格，讓人忍不住一口接一口。

藍莓優格鮮奶泡芙

嚴選藍莓果醬，加上淡淡微酸的低脂優格，味道比較輕盈，酸甜清爽，配茶剛好。

蘭姆葡萄鮮奶泡芙（含酒）

葡萄乾浸泡得入味，藍姆酒香明顯，但不厚重。加入香醇可口鮮奶餡中，讓人陶醉在淡淡酒香的微醺滋味。

諾緯手工鮮奶泡芙是真材實料、吃得到餅皮香與內餡質地。便宜但不廉價，一份剛剛好的小確幸。當下午茶，配個咖啡或熱茶，完美！

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐 https://www.facebook.com/imtwobaby?ref=embed_page

