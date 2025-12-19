想吃先預訂！ 板橋老字號「果汁媽粉條爸」草莓季限定甜點，每盒超過20顆新鮮草莓

這間果汁店名很可愛！超人氣商品是冬季限定草莓蛋糕？《果汁媽粉條爸》之前從國光路搬到新埔站後人氣更旺，以前主打冷熱飲與冰品，冬天一到立刻變身草莓甜點店！草莓蛋糕、草莓大福、草莓吐司通通季節限定，平日悠閒好買，但假日常常大排長龍，建議想吃先電話預訂，不然很容易撲空～

店外就能看到滿滿草莓製品陳列，像是對你招手一樣，還沒進門就先被草莓收服。

下午三點開賣，賣完就提前打烊！12 月草莓品質不穩定，想吃記得先電話確認是否有販售？黑板上也會更新當日品項，像我來的這天有草莓蛋糕、草莓奶酪～

果汁媽粉條爸｜草莓系列點心

現場滿滿都是草莓控的夢中天堂！草莓果醬三明治、冷凍草莓乾、草莓蛋糕、草莓奶酪讓人心花怒放，完全逃不出草莓誘惑！

果醬三明治旁邊芋泥肉鬆三明治也滿欠吃！完全是嘴巴的小確幸，原本只想買草莓系列，但看到它瞬間動搖。

果汁媽粉條爸｜草莓水果三明治50元

《果汁媽粉條爸》除了草莓蛋糕、草莓奶酪超受歡迎外，草莓水果三明治也很搶手！一個50元，裡面放了兩顆草莓，切面挺漂亮，看到直接心花開～

果汁媽粉條爸｜草莓蛋糕、草莓大福

點心冷藏櫃裡滿滿草莓控天堂！有草莓巧克力蛋糕、草莓蛋糕，與圓滾滾草莓大福，站在櫃前瞬間選擇障礙大爆發，完全不知道要先拯救哪一個。

提醒一下《果汁媽粉條爸》現場僅收現金結帳！不接受行動支付，建議來之前先準備足夠現金，以免錯過草莓甜點的美味。

看看別人的戰利品，滿滿草莓甜點堆成小山！草莓蛋糕、草莓三明治、草莓大福…每一樣都超誘人，草莓控看到絕對失心瘋。

果汁媽粉條爸｜草莓蛋糕

紅通通寶石草莓堆滿整個盒子，擺法比一般草莓蛋糕更有真材實料感！

12月因草莓供應不穩，每盒售價約380元，待草莓穩定後降回360元（實際價格以店家公告為準）

蛋糕上的寶石草莓全部使用整顆，沒有切片也無鮮奶油裝飾，每顆飽滿且不小，表面就有約15顆，加上側面半顆裝飾，整盒隨便就超過20顆，份量十足又誇張！

從上往下幾乎沒有空隙，草莓表面塗上亮面果膠更加誘人，酸甜適中，不是草莓控的我也忍不住一口接一口。

一次把所有好料堆疊起來！海綿蛋糕不修邊，底層是鬆軟海綿，中間夾有粉色草莓卡士達醬，各種配料層層疊加，還能咬到脆脆堅果與巧克力，奶香濃郁，口感豐富。

草莓下層塗有香甜草莓醬，味道熟悉，像早餐店吐司抹醬；第二層草莓克林姆清爽，蛋糕香氣淡、甜味清爽，口感簡單，但買來享受草莓一樣值得。

《果汁媽粉條爸》冬季草莓很吸引人，一趟路來把草莓甜點都買齊，有草莓蛋糕、草莓大福與草莓三明治，每款都用整顆新鮮草莓，草莓蛋糕酸甜適中真材實料，口感層次豐富，蛋糕香氣較淡、甜味清爽。

果汁媽粉條爸

地址：新北市板橋區民生路二段230-1號

聯絡電話：0910-000-220

營業時間：15:00~19:00

公休：每週日

內用/外帶：僅供外帶

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

