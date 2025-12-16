快訊

2年前殺人棄屍彰投山區自首挖出白骨 檢警懷疑有共犯…再逮一人

影／停職火速...復職函文卻還未收到 高虹安：希望越快越好

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

台鐵台北車站公共鋼琴啟用 開放旅客自由演奏

中央社／ 台北16日電
台鐵台北車站16日引進公共鋼琴進駐1樓大廳，典禮活動主視覺以「玉山美景」為靈感，象徵台灣的高度與厚度。（台鐵公司提供）中央社
台鐵台北車站16日引進公共鋼琴進駐1樓大廳，典禮活動主視覺以「玉山美景」為靈感，象徵台灣的高度與厚度。（台鐵公司提供）中央社

台鐵台北車站今天引進公共鋼琴進駐1樓大廳，象徵藝術走入城市、走進旅客生活，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。

在善福德學會與社團法人台灣國際藝術家協會支持下，台北車站今天舉辦「公共鋼琴啟用典禮」。

台鐵公司發布新聞稿表示，台北車站是台灣最重要的人流匯聚點之一，不僅象徵跨城移動的節奏，也承載城市文化的流動，這次公共鋼琴啟用，以自然、人文、族群多樣性為核心，透過音樂演出連結城市與旅客，傳遞「文化讓交通場站更溫暖、更有人情味」的理念。

台鐵指出，典禮活動主視覺以「玉山美景」為靈感，象徵台灣的高度與厚度，並呼應「看見台灣、聽見台灣」的文化觀念，而在典禮過後公共鋼琴正式啟用，代表藝術將持續陪伴往來旅客，走入城市日常。

台鐵表示，未來台北車站將持續配合公益文化活動，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。

延伸閱讀

國台交成軍80周年 李遠期許樂團跨域合作上國際

吉爾特伯格×布洛許×魏廷安 蕭斯塔科維契鋼琴雙協奏曲之夜

學鋼琴不失智 鋼琴女王分享稻香日照教學兩年多 長輩從DoReMi到登台

古典音樂紀錄片里程碑！《鋼琴家們的秘密煉金術》全台單日票房15強

相關新聞

鶯歌小巷隱藏美食！大盆清香薑母鴨 配料統統50元

udn走跳美食／艾瑪 大鋼盆鍋物不少，薑母鴨更是競爭激烈，但這家《曾家薑母鴨》很不一樣！湯頭以純中藥熬煮，隨便一撈都是老薑、枸杞、人蔘，清爽不燥熱，越喝越順口，配料通通只要50元，佛心價格不漲價

新北夜晚必拍IG景點！公共藝術用像素光影拼起街區故事

藝術不是遠在天邊，而是藏在街角的微光裡。夜色一亮，新莊多了幾格會呼吸的光。它們不說話，卻悄悄拼起整條廟街的故事。

中山1000公尺「森林光廊」滿滿耶誕氛圍！還有「動物方城市2」主題耶誕燈

歲末的臺北再次被溫暖光芒點亮！「2025 閃耀！捷運光聚落」正式登場，串聯心中山線形公園、心雙連線形公園與大安森林公園三大區域，打造一條冬季限定的城市光旅路線。今年配合臺北捷運邁向 30 週年，以「立在光年」為主題，將沿線步道化作星光與色彩交織的城市舞台，從即日起一路陪伴民眾到 115 年 3 月 15 日，讓旅客輕鬆以捷運串起整趟光之旅。

休假下雨免擔心！台北旅遊還有這些「室內景點」可以去～

【FunTime小編群】有人跟FunTime小編一樣討厭下雨天嗎？總是陰雨綿綿的天氣讓出門都變成一大難事，不能出門這可真是一大酷刑啊～不過難道你以為這樣就可以阻止小編出去嗎？錯！戶外不能去還能去室內的景點啊！所以這次小編整理了幾個非常適合在雨天、太熱時去逛逛的室內景點喔！對台北旅遊還有很多想知道的？各式各樣的台北旅遊資訊都整理在台北旅遊全攻略！

修過頭了啦！還原你自然美貌的 3 家「台北韓式證件照」推薦

在求職、出國、證件換發的季節裡，一張能代表自己的證件照變得前所未有的重要！越來越多人不再滿足於傳統拍立得式的快速證件照，而是選擇到專業攝影館拍攝韓式大頭照，希望呈現更立體的五官、更乾淨的膚質，以及自然卻精緻的氣質感。 台北的證件照市場也越來越蓬勃，從韓式攝影棚、妝髮一條龍到客製修圖校稿，每一家都有不同風格與專長，如果你也在煩惱，到底哪間相館能把自己拍起來又美又自然？哪裡的修圖不會像塑膠臉？哪些攝影師會一步步教表情、不尷尬？這篇幫你一次整理台北三間熱門韓式證件照拍攝店家，從拍攝流程、妝髮、修圖到取件方式，帶你快速找到最適合自己的那一家。

2025 台北冬季最萌亮點！南港中國信託金融園區打造「咖波冰原」免費滑冰場

台北冬季限定景點再添新亮點！中國信託金融園區於今冬推出以人氣角色「貓貓蟲咖波」為主題的戶外滑冰場，將園區廣場打造為療癒度滿點的「咖波冰原」。可愛場景吸引大批親子旅客搶先打卡，成為年底最受矚目的免費冬季遊玩新選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。