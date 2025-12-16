台鐵台北車站公共鋼琴啟用 開放旅客自由演奏
台鐵台北車站今天引進公共鋼琴進駐1樓大廳，象徵藝術走入城市、走進旅客生活，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。
在善福德學會與社團法人台灣國際藝術家協會支持下，台北車站今天舉辦「公共鋼琴啟用典禮」。
台鐵公司發布新聞稿表示，台北車站是台灣最重要的人流匯聚點之一，不僅象徵跨城移動的節奏，也承載城市文化的流動，這次公共鋼琴啟用，以自然、人文、族群多樣性為核心，透過音樂演出連結城市與旅客，傳遞「文化讓交通場站更溫暖、更有人情味」的理念。
台鐵指出，典禮活動主視覺以「玉山美景」為靈感，象徵台灣的高度與厚度，並呼應「看見台灣、聽見台灣」的文化觀念，而在典禮過後公共鋼琴正式啟用，代表藝術將持續陪伴往來旅客，走入城市日常。
台鐵表示，未來台北車站將持續配合公益文化活動，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言