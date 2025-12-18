新北市夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝點亮絢爛燈海

快訊

中港河廊下設置雲朵造型燈飾相框，成為耶誕氣氛滿滿的必拍景點。　圖：新北市政府水利局／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】溫馨的耶誕佳節將至，新北市政府水利局於新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹點亮五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達4公尺的立體聖誕花束，營造滿滿幸福與溫暖氛圍，歡迎攜家帶眷前往拍照打卡，共度迷人耶誕時光。

▲快來鴨母港溝萬福廣場與4公尺高夢幻聖誕花束合影。　圖：新北市政府水利局／提供
水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，已成為在地居民日常休憩的熱門據點。為迎接浪漫耶誕節，特別在沿線布置多款節慶燈飾。除了五彩燈海外，鴨母港溝文化廣場更設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受獨具氛圍的冬季夜景

今年的耶誕燈飾自即日起每天17:00-22:00亮燈，中港大排河廊沿線行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則佈置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。

▲鴨母港溝文化廣場設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾。　圖：新北市政府水利局／提供
無論是新莊中港大排或蘆洲鴨母港溝，皆為新北市最具代表性的親水河廊空間，白天綠意盎然、夜晚光彩奪目，燈影與水面交織成夢幻景致，展現全新河岸風貌，歡迎市民朋友一起來走訪，共同感受最暖心、最浪漫的耶誕氛圍。

【交通資訊】

・新莊中港大排／捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。

・蘆洲鴨母港溝／捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行3分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車導航蘆洲永安南路2段及中山二路交叉口。

聖誕樹 夜景

