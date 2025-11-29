板橋平價丼飯推薦！ 「郁日式炸豬排」定食丼飯只要130元起 白飯、沙拉、味噌湯放題 還免服務費

板橋平價丼飯定食推薦，這家位在板橋華興街上的郁日式炸豬排，主打平價炸豬排定食，還白飯、沙拉、味噌湯放題，定食丼飯最便宜只要135元起，而且免服務費，真的有夠佛心的～

外脆內嫩的現炸厚切豬排也超銷魂，品味不差，但價格是台北的一半難怪深受附近上班族喜愛，特別是男生，絕對能讓您吃的飽飽啦！

郁日式炸豬排 位置

郁日式炸豬排鄰近板橋縣民大道的華興街上，再往前一點是板橋知名便當店秦記排骨距離捷運府中站1號出口約7分鐘的腳程～

郁日式炸豬排

地址：新北市板橋區華興街78號

營業時間：11:00–14:00, 16:30–20:00

電話號碼：02 2959 4332

郁日式炸豬排 用餐環境

郁日式炸豬排沒有日式風格的裝潢，簡約樸實，坐位不多但動線寬敞。

點餐在後方櫃台，先至櫃台點餐付款，再自行入座。

郁日式炸豬排 價格

郁日式炸豬排的價格從130元至170元，比一般炸豬排店便宜很多，而且也是白飯、沙拉、味噌湯吃到飽，真的很划算吔！另外還有單點玉子燒、小點的品項～

郁日式炸豬排 餐點品嚐

海老里肌炸豬排

定食固定都有白飯、沙拉、味噌湯，需要再續是拿空碗至櫃台跟服務人員說，他們再送上桌～

經典海陸組合，現點現炸，炸蝦＋炸豬排一次滿足，豬肉是選用台灣活菌豬，一份有2隻炸蝦，麵衣是每天新鮮現做的吐司，外衣看起來金黃迷人。

酥炸里肌豬排，里肌肉比較Q帶有咬勁，肉質紮實不乾柴，麵衣口感酥脆，乾爽不油膩，他們家的炸物很有水準～可淋上豬排醬，更增添風味！

亮麗的金黃色外衣，真讓人食指大動。咬下去口感超酥脆的，炸蝦鮮美Q彈牙，用實惠的價格就可以享受到雙重美味，CP值太高了！

桌上有胡麻醬沙拉醬、柚子沙拉醬、豬排醬和七味粉。

擁有濃郁的柚子香氣，酸甜滋味搭配沙拉清爽無負擔唷～

日式咖哩炸豬排

炸豬排炸的也非常好吃，品質很好，肉很厚又Juciy。純咖哩沒有其他配料，味道不死鹹，濃濃的日式咖哩風味，尾韻回甘好吃。豬排沾咖哩吃，也可用白飯沾著咖哩吃～我的白飯全給女兒，她都吃光，真的胃口超大！

味噌湯有簡單的豆腐、蔥花，口感清淡、爽口，搭配炸物很剛好，女兒喝了2碗。

起司玉米玉子燒

因為怕女兒吃不飽，有加點一份玉子燒，和想像中的金黃色的玉子燒不一樣，塑型沒那麼講究，就蛋皮捲入起司，擠上美乃滋，再灑上大量的玉米粒。

香濃起司有拉絲，但因為有加美乃滋，吃到最後會有點膩口，早知道不要加點玉子燒，因為最後真的吃得有夠飽的，哈！

二訪

紀州梅泥炸豬排

二訪炸物還是表現優秀，外皮乾爽不油膩，口口都卡滋酥脆，紀州梅是梅子品種，特製成梅泥醬，可不是番茄醬唷！香酥脆口的豬排搭配酸甜的梅泥醬，濃醇回甘又解膩，超級開胃～不怕酸的兒子很喜歡，我個人是不愛啦，哈！

起司花生炸豬排

起司和花生是不敗組合，邪惡程度和熱量都一樣爆表！而且特調花生醬上還有碎花生，一端上桌滿滿的花生香氣撲鼻而來～花生顆粒越嚼越香，豬排夾層還有牽絲起司流出，有夠犯規的，即使熱量爆表也要吃光光的美味！

三訪

卡茲豬排丼

這回三訪，點了之前沒吃過的品項，特製壽喜醬汁淋上蛋液，再放上酥脆的炸豬排～

有一陣子沒來吃了，炸豬排的水準還是有維持住。

炸衣薄而酥，鎖住肉汁的豬排不乾不柴，連吃幾口都不膩～

淋上帶點微酸的豬排醬，轉換一下味蕾，另有一番風味！

底下洋蔥滑蛋濕潤順口，鹹甜風味的壽喜醬汁給得有點多，吃到最後有點太鹹，有點可惜！

蔥鹽里肌炸豬排

滿滿的蔥鹽堆疊相當霸氣！颱風過後，菜價飆漲，蔥花還能給得這麼大方，要給店家拍拍手！

翠綠的蔥鹽，鹹香微辣，帶出豐富蔥花香氣，清脆口感滋味豐富濃厚又開胃！

內用可以續飯、續湯、續高麗菜絲，之前回訪好幾次都飽到沒加點，這次因為菜價真的太貴了，心想還是點高麗菜絲，多吃點蔬菜，哈哈！

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

