北投麗禧推「冬日暖旅」住房專案 白磺湯泉搭配星級美饌迎接療癒假期

文／ 聯合線上 陳俊嘉

一泊一食12,600元起 入住享米其林推薦餐廳佳餚與專屬湯泉

北投麗禧溫泉酒店推出「冬日暖旅」住房專案，一泊一食12,600元起，邀請旅人提前預約冬季療癒之旅。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
北投麗禧溫泉酒店推出「冬日暖旅」住房專案，一泊一食12,600元起，邀請旅人提前預約冬季療癒之旅。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

隨著秋冬腳步將近，北投麗禧溫泉酒店從10月1日起至明年4月30日止，推出「冬日暖旅」住房專案，結合純淨白磺溫泉與星級餐飲，邀請旅人提早規劃一場身心靈兼具的冬日假期。專案價格一泊一食每晚12,600元起，若選擇一泊二食方案則為15,600元起，透過多元選擇滿足不同旅客需求。

北投麗禧溫泉酒店坐落於綠意環抱的北投山林，鄰近大磺嘴溫泉源頭，擁有珍稀的白磺泉資源。館內客房均設有專屬湯池，泉水溫度約55°C，旅人可在冷、熱雙湯池間交替浸泡，驅散寒意、舒緩壓力，於專屬空間中享受大自然的療癒能量。此次住房專案提供15坪以上的寬敞客房，為冬日旅程增添更多舒適體驗。

「冬日暖旅」住房專案提供15坪以上舒適寬敞客房，讓旅人在私人空間內享受白磺泉天然滋養。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
「冬日暖旅」住房專案提供15坪以上舒適寬敞客房，讓旅人在私人空間內享受白磺泉天然滋養。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

餐飲部分，酒店特別規劃了兩種截然不同的晚餐選擇。旅客可在連續三年獲《臺灣米其林指南》推薦的「雍翠庭」享用精緻台式套餐，品味結合台灣風土與創意擺盤的料理；或在「歐陸餐廳」體驗由法國藍帶主廚領軍團隊所呈現的法式套餐，將在地食材以優雅細膩的手法詮釋，打造出兼具視覺與味覺的饗宴。

「雍翠庭」餐廳為全臺唯一榮獲《臺灣米其林指南》入選推薦的溫泉飯店餐廳，提供結合臺灣風土的臺式料理套餐。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
「雍翠庭」餐廳為全臺唯一榮獲《臺灣米其林指南》入選推薦的溫泉飯店餐廳，提供結合臺灣風土的臺式料理套餐。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

翌日晨間，旅客可在270度環景綠意中，享用「麗禧晨之光早餐」。台式早餐以肉燥米糕為主食，選用手工細火慢炒的肉燥，重現南部傳統的濃郁風味，搭配綿密米糕勾起記憶中的家鄉滋味；亦可選擇鮮美香煎鮭魚搭配享用。偏好清爽的旅客，則能選擇西式套餐，主菜為外酥內嫩的義式香料雞腿排，搭配晨曦生菜沙拉、煙燻鮭魚與每日現烤麵包，讓一天從豐富營養的餐點展開。

承載臺灣在地意象的「麗禧晨之光早餐」臺式套餐，主食肉燥米糕由主廚悉心手炒，改良南部在地特色。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
承載臺灣在地意象的「麗禧晨之光早餐」臺式套餐，主食肉燥米糕由主廚悉心手炒，改良南部在地特色。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

交通便利性也是此次專案的一大亮點。旅客僅需搭乘捷運至北投站，再轉乘酒店提供的免費接駁專車，即可輕鬆抵達，免去舟車勞頓的不便。從踏出家門開始，就能在愜意氛圍中展開一場冬日暖心之旅。

旅人可搭乘捷運至北投站，再轉乘北投麗禧溫泉酒店免費接駁專車，輕鬆展開冬日暖心之旅。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
旅人可搭乘捷運至北投站，再轉乘北投麗禧溫泉酒店免費接駁專車，輕鬆展開冬日暖心之旅。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

北投麗禧溫泉酒店表示，冬季是一年中最適合泡湯的時節，透過「冬日暖旅」住房專案，旅人不需遠行，就能在山林靜謐環境中體驗療癒假期。無論是沉浸在溫潤的白磺泉中，或是品嘗融合在地風土與國際手藝的美食饗宴，都能為旅程增添難忘記憶。

「冬日暖旅」住房專案自2025年10月1日至2026年4月30日止，開放透過酒店官網或電話預訂。

詳情可洽詢北投麗禧溫泉酒店(02) 2898-8888、網址：https://www.gvrb.com.tw/

