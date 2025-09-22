快訊

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

淡水藝術嘉年華9／27「走著橋」踩街隊伍展演、限量紀念品大放送

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2025「淡水藝術嘉年華」預計吸引上千名民眾共襄盛舉。　圖：新北市淡水區公所／提供
2025「淡水藝術嘉年華」預計吸引上千名民眾共襄盛舉。　圖：新北市淡水區公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市淡水區公所將於09/27（六）14:00舉辦「2025淡水藝術嘉年華」，活動自淡水金色水岸廣場出發，沿線涵蓋中正路老街與觀潮廣場，預計吸引上千名民眾共襄盛舉。今年嘉年華以「走著橋」為主題，象徵跨越時空與世代的連結，邀請一同走入河岸與街角，在藝術、文化與創意的交織中感受淡水的無限魅力。

「淡水藝術嘉年華」自2008年以「環境藝術節」為起點，逐步發展為融合文化、生活與永續的城市盛會。2025年正值淡江大橋完工前夕，本屆嘉年華以「橋」為意象，寓意串連歷史與未來，融合科技、永續及人際交流，展現淡水邁向新時代的文化自信。今年活動以「城市共創」為核心精神，特別邀請機關、學校、社區及藝術家共同參與，規模盛大，共計有47支踩街隊伍、超過1150位表演者盛裝亮相。

▲淡水藝術嘉年華以「環境藝術節」為起點，逐步發展為融合文化、生活與永續的城市盛會。　圖：新北市淡水區公所／提供
▲淡水藝術嘉年華以「環境藝術節」為起點，逐步發展為融合文化、生活與永續的城市盛會。　圖：新北市淡水區公所／提供

踩街表演設計取材自淡水地標與在地故事，融合銀白橋體線條、淡藍河面意象及光影元素，透過花車巡遊、舞蹈演繹與現場音樂，展現當代美學與城市想像力。沿途表演將藝術從傳統舞台延伸至街道與河岸，讓大家沉浸在歡樂與創意氛圍中。

活動當天，除了精彩隊伍外，還將安排在地社區團體展演，讓淡水的文化底蘊與藝術能量完整呈現。 為增添參與感，今年特別推出限量民眾專屬好康。活動起點將發放「嘉年華頭巾」與「走著橋」紀念對杯兌換券，限量1,000份，邀請遊客與踩街隊伍一同出發、融入熱情氛圍。完成踩街後，可憑兌換券於滬哈工作坊旁兌換「走著橋」紀念對杯，象徵將嘉年華的美好時刻收藏回家。這份用心設計的紀念品，不僅是參與者的專屬印記，也為活動留下永續的文化記憶。

▲淡水藝術嘉年華透過花車巡遊、舞蹈演繹與現場音樂，展現當代美學與城市想像力。　圖：新北市淡水區公所／提供
▲淡水藝術嘉年華透過花車巡遊、舞蹈演繹與現場音樂，展現當代美學與城市想像力。　圖：新北市淡水區公所／提供

淡水區公所表示，淡水藝術嘉年華不僅是一場節慶，更是一個城市對話與共創的平台。透過跨領域合作與市民共參，展現淡水多元的文化能量與未來願景。今年「走著橋」主題更呼應淡江大橋即將落成的歷史時刻，象徵淡水從古至今連結人文、環境與生活的精神，並期待在藝術與文化的引領下，迎接更多世代的共鳴與傳承。相關活動資訊與詳細內容，請上「淡水藝術嘉年華」粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

淡水 踩街 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

第8屆新北文化獎 莊芳榮、劉鎮洲及2團體獲獎

淡水唯一「港點吃到飽」來了！星級溫泉飯店「788元港點放題」 爽嗑「50up道粵式佳餚、經典大菜」統統任你吃

新北淡水第一漁港新設YouBike站 觀光遊淡水更便利

2.4公里浪漫花海大道！ 淡水「美人樹健行」9／13登場 週末賞花健行＋農夫市集一次玩

相關新聞

淡水藝術嘉年華9／27「走著橋」踩街隊伍展演、限量紀念品大放送

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市淡水區公所將於09/27（六）14:00舉辦「2025淡水藝術嘉年華」，活動自淡水金色水岸廣場出發，沿線涵蓋中正路老街與觀潮廣場，預計吸引上千名民眾共襄盛舉。今年嘉年華以

內湖新開早午餐！ 內科美食「義沐 Eat MU」餐廳，義大利麵、燉飯統統有，近百種餐點任你選

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 內科美食推薦，內湖科學園區又有一間新餐廳入駐啦，之前開在ATT 4 Recharge的6樓的義沐 Eat MU終於再次落腳內湖瑞光路這邊，主打無國界義式料理

不讓大佳河濱公園向日葵專美於前！「樟樹步道花海」向日葵1次看還增添山間靜謐感

秋日的貓空山城染上金黃色彩，位於文山區的「樟樹步道」花海正迎來向日葵盛開期。大片向日葵隨風搖曳，與茶園梯田交織出充滿朝氣的景致，吸引不少民眾搭乘貓空纜車上山賞花。對比早前大佳河濱公園的向日葵熱潮，山間花海則多了一份靜謐氛圍，成為市區外一處療癒的賞花去處。

秋風下的銀白波浪「草嶺古道芒花季」11月浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】深秋時分，草嶺古道上芒花隨風搖曳，銀白花海在山谷間起伏，每年吸引逾9萬名遊客慕名而來。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自2002年起舉辦「草嶺古道芒花季」，至今已邁

台北跑咖新訊！岩手縣首度空運小海女服裝來台，攜手攝影作家BANBI美照聯展 4家咖啡館至10/1

【旅奇傳媒／日本部報導】你來過岩手嗎？是賞櫻、追日劇小海女外景地、朝聖大谷翔平的家鄉、還是追楓玩雪？旅遊攝影作家 Banbi 喜歡岩手人的溫柔款待，常常到岩手，覺得像家一樣溫暖，透過鏡頭留下了無數感動

台北夜貓子最愛的４間神級宵夜店，「爐端燒、炭烤吐司」好吃到太犯規！

每到深夜，台北的街頭總會悄悄熱鬧起來，無論是剛下班想犒賞自己，還是夜貓族突然嘴饞，這些在地人默默珍藏的宵夜名單，絕對能讓你一試成主顧。今天介紹4間深夜美食名店，不僅開到深夜，有些更是 24 小時營業，從鍋氣十足的泰式炒麵、火焰現烤香魚，到老字號黑金豬腳飯與人氣炭烤吐司，每一家都值得你收藏起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。