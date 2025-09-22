淡水藝術嘉年華9／27「走著橋」踩街隊伍展演、限量紀念品大放送

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市淡水區公所將於09/27（六）14:00舉辦「2025淡水藝術嘉年華」，活動自淡水金色水岸廣場出發，沿線涵蓋中正路老街與觀潮廣場，預計吸引上千名民眾共襄盛舉。今年嘉年華以「走著橋」為主題，象徵跨越時空與世代的連結，邀請一同走入河岸與街角，在藝術、文化與創意的交織中感受淡水的無限魅力。

「淡水藝術嘉年華」自2008年以「環境藝術節」為起點，逐步發展為融合文化、生活與永續的城市盛會。2025年正值淡江大橋完工前夕，本屆嘉年華以「橋」為意象，寓意串連歷史與未來，融合科技、永續及人際交流，展現淡水邁向新時代的文化自信。今年活動以「城市共創」為核心精神，特別邀請機關、學校、社區及藝術家共同參與，規模盛大，共計有47支踩街隊伍、超過1150位表演者盛裝亮相。

▲淡水藝術嘉年華以「環境藝術節」為起點，逐步發展為融合文化、生活與永續的城市盛會。 圖：新北市淡水區公所／提供

踩街表演設計取材自淡水地標與在地故事，融合銀白橋體線條、淡藍河面意象及光影元素，透過花車巡遊、舞蹈演繹與現場音樂，展現當代美學與城市想像力。沿途表演將藝術從傳統舞台延伸至街道與河岸，讓大家沉浸在歡樂與創意氛圍中。

活動當天，除了精彩隊伍外，還將安排在地社區團體展演，讓淡水的文化底蘊與藝術能量完整呈現。 為增添參與感，今年特別推出限量民眾專屬好康。活動起點將發放「嘉年華頭巾」與「走著橋」紀念對杯兌換券，限量1,000份，邀請遊客與踩街隊伍一同出發、融入熱情氛圍。完成踩街後，可憑兌換券於滬哈工作坊旁兌換「走著橋」紀念對杯，象徵將嘉年華的美好時刻收藏回家。這份用心設計的紀念品，不僅是參與者的專屬印記，也為活動留下永續的文化記憶。

▲淡水藝術嘉年華透過花車巡遊、舞蹈演繹與現場音樂，展現當代美學與城市想像力。 圖：新北市淡水區公所／提供

淡水區公所表示，淡水藝術嘉年華不僅是一場節慶，更是一個城市對話與共創的平台。透過跨領域合作與市民共參，展現淡水多元的文化能量與未來願景。今年「走著橋」主題更呼應淡江大橋即將落成的歷史時刻，象徵淡水從古至今連結人文、環境與生活的精神，並期待在藝術與文化的引領下，迎接更多世代的共鳴與傳承。相關活動資訊與詳細內容，請上「淡水藝術嘉年華」粉絲專頁查詢。

