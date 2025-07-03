7月「茶山怪好玩」！到茶博館動手調香、DIY 小怪獸

想好暑假去哪兒玩了嗎？坪林茶業博物館今年7月推出「茶山怪好玩」系列活動，特別規劃「永續芬芳煉香術─茶山香氣藝術親子工作坊」與「茶山小怪獸工作坊」，歡迎大朋友、小朋友一起來歡度暑假時光。

新北市文化局表示，群山環繞的坪林茶博館，整體環境就像一座生態博物館，坐擁綠意盎然的苔蕨林木景觀，還能在充滿生命力的蟬鳴聲中，觀察各種昆蟲的蹤跡，是親子族群暑假期間出遊的絕佳景點，除了能闔家共賞茶文化展覽外，還能探索大自然的奇妙，開啟五感體驗茶山芬芳的自然療癒力。

配合暑假來臨，茶博館將於7月19日舉辦「永續芬芳煉香術─茶山香氣藝術親子工作坊」，特別邀請香氛品牌「肯園行香私塾」專業講師，帶領親子化身為煉香師，採集隱身於博物館園區的在地植物，結合茶葉獨有的香氣，動手調製「純露」與「酊劑」兩款天然香氛，透過草本煉香，收藏夏日山林盛放的芬芳。活動即日起開放網路報名（https://reurl.cc/qGy5rp），每組親子材料費400元，名額有限，額滿為止！

除了香氣工作坊之外，館方於7月12日至20日響應2025新北市兒童藝術節「怪獸世界」，推出「茶罐小怪獸工作坊」，邀請孩子發揮創造力動手設計出獨一無二的茶包裝，召喚出一隻隻守護香氣的茶罐小怪獸，活動免費，現場報名參加，每日限量100名，歡迎大家走入茶山暢玩一夏！更多活動詳情請至茶博館臉書查詢。