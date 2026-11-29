下殺5折！三商炸雞「8塊腿排塊桶」只要179元 平均一塊不到23元、爽吃到年底
現在吃炸雞不貴了！各大速食業者相繼祭出炸雞桶優惠，三商炸雞「8塊炸雞」限時只要179元，平均每塊不到23元，爽吃一整桶不傷荷包。
即日起至12/23，三商炸雞推出「雞會難得」促銷活動，8塊滋汁腿排塊桶只要179元（原價360元），相當於下殺5折；還有「呷嘴無骨雞塊」特價69元（原價129元），輕鬆幫你的聚餐加菜。
需注意的是，本優惠限內用、外帶，外送平台不適用；北車、義大、復興愛買店不參與活動；活動期限至12/23或售完為止。
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