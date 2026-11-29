中和人久等了！「我家牛排旗艦店」12／1回歸 老朋友回娘家「整桌88折」 430元起吃鐵板牛排+超強自助吧吃到飽
被吃到飽耽誤的牛排館！「我家牛排」中和旗艦店強勢回歸，將於12/1新亮相，同步邀請老朋友回娘家享「整桌88折」優惠，開箱全新自助吧與用餐空間。
「我家牛排」中和旗艦店自今年9/1起因裝修而暫停營業，終於宣布將在12/1以新面貌盛大開幕，邀請顧客開箱享用豐盛的自助沙拉吧及美味鐵板排餐。另同步推出「老朋友回娘家」活動，12/1開幕當日限定，凡曾至我家牛排中和旗艦店、我家牛排連城店用餐過之顧客，只要出示過往用餐照片即享「整桌88折」。
需注意，12/1開幕日僅提供現場候位，並於當日上午9:50起發放號碼牌；而目前已開放12/2之後的線上訂位服務，詳情請見粉專。
我家牛排以豐富自助吧受到顧客青睞，提供多樣熱炒熟食、炸物蒸物、自助甜點櫃、飲料吧及霜淇淋，單點沙拉吧成人每位399元，有排餐最低也僅430元起（需酌收10%服務費）。不少在地網友看到開幕的好消息，紛紛留言「太棒了」、「不用88折也是便宜…吃來吃去還是我家牛排最合口味」、「期待很久，希望改裝後會越來越好」。
我家牛排 中和旗艦店
開幕日：2026/12/1
地址：新北市中和區建一路92號
營業時間：11:00-22:00（20:30最後收客）
備註：開幕當天僅提供現場候位，不開放訂位
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