11月28日就是九合一選舉投票日，民眾一早出門投票後，快來安排用餐或來杯咖啡提提神。各大超商、連鎖餐飲與手搖飲店紛紛祭出限時好康，從銅板價咖啡、鍋物第二件半價到身分證對中送龍蝦，盤點11月28日限定優惠、周末促銷與寄杯優惠一次看！

投票日超商咖啡最低29元！全家39元、7-ELEVEN飲品買2送2

全家：特大杯咖啡、金桔揪喝檸39元

圖／全家便利商店提供

全家便利商店11月28日推出投票日限定優惠，Let’s Café特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵（冰、熱）單杯均為39元，Let’s Tea大杯熱金桔揪喝檸、特大杯冰金桔揪喝檸也同樣特價39元，不需湊杯數即可享優惠。

圖／全家便利商店提供

此外，11月27日至12月1日「康康5」活動同步登場，大杯特濃美式第2杯10元、大杯特濃拿鐵及大杯厚奶拿鐵同品項第2杯10元；特大杯冰柳丁橙柚綠則單杯65元、2杯75元。

7-ELEVEN：風味拿鐵2杯99元、奶茶買2送2

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自11月27日至29日推出「超值五六日」優惠，黃金榛果太妃風味拿鐵、香草焦糖風味瑪其朵任選2杯99元；黑糖粉粿冬瓜拿鐵、榛果摩卡高蛋白拿鐵單杯59元，琥珀小葉奶青、梔子花奶青則買2送2。

其他優惠還包括黃金蕎麥奶茶第2杯10元、黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，適合趁周末到門市購買。

圖／7-ELEVEN提供

OPENPOINT APP也有寄杯優惠，11月22日至30日大杯美式、大杯拿鐵14杯520元，特大杯濃萃美式、濃萃拿鐵11杯520元，大杯厚乳拿鐵、冰淇淋紅茶12杯520元，另有指定茶飲14杯520元。

萊爾富：投票時段大杯美式、拿鐵29元

圖／萊爾富提供

萊爾富11月27日至29日每天上午8點至下午4點，大杯美式、大杯拿鐵單杯29元，投票日當天也適用。此外，即日起至12月8日，指定特大杯特濃美式、特濃拿鐵及重乳拿鐵同品項買1送1，限指定門市現場領取，不能寄杯。

OKmart：咖啡搭茶葉蛋49元起

圖／OKmart提供

OKmart也推出投票周末早餐優惠，11月27日至29日大杯莊園美式搭配2顆炭焙烏龍茶葉蛋49元，大杯莊園拿鐵搭配2顆茶葉蛋則59元，適合投票前後順道補充早餐。

投票手章換優惠！個人鍋第2件半價、手搖飲折5元

異人館咖啡部屋：投票章享鍋物第2件半價

圖／翻攝異人館咖啡部屋FB

異人館咖啡部屋全台門市於11月28日推出投票日優惠，內用消費者出示投票手章，可二選一享好康，包括個人套餐招待指定冰淇淋或點心小品，或鍋物系列第2件半價，適合揪朋友投票後聚餐。

茶與布朗三重中華店：奶茶45元

圖／翻攝茶與布朗三重中華店FB

茶與布朗三重中華店即日起至11月29日，抹茶奶茶、海鹽奶茶每杯特價50元；11月28日當天出示投票手章再折5元，優惠價45元，購買還可獲得貼紙參與門市口味票選。

高雄榕園鄉村料理：招牌海鮮鍋9折

圖／翻攝高雄榕園鄉村料理IG

高雄榕園鄉村料理於11月28日投票日當天，招牌沙鍋鮭魚海鮮鍋內用、外帶均享9折優惠，南部的火鍋控可趁投票日安排用餐。

身分證對中數字送蝦、龍蝦！火鍋、鐵板燒優惠

春囍打邊爐：對中3碼送30隻蝦、4碼送50隻

圖／春囍打邊爐

春囍打邊爐推出身分證對對碰優惠，活動至11月30日，適用高雄文濱店、台南店、台中崇德店 。凡單筆消費滿2000元並拍照打卡，身分證字號對中「1、2、6、8」任3碼，可兌換30隻蝦或10盎司肉盤；4碼全中則升級為50隻蝦或20盎司大肉盤。

活動須身分證本人到場並出示實體證件，同一身分證字號不得重複使用，會員消費滿2000元另送200元現金券，限下次消費使用。

夏慕尼：身分證對中HONEY520任2碼送波士頓龍蝦

夏慕尼波士頓龍蝦。圖／王品集團提供

王品集團旗下夏慕尼推出「尋找全台哈尼」優惠至11月30日，平日到全台門市消費2客套餐，身分證字號符合「HONEY520」指定字元任2碼，即招待價值1200元波士頓龍蝦1隻；消費4客套餐則送2隻，依此類推。

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