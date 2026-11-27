高CP值美食聚點12月繼續吃！ 知名點心品牌添好運宣布12月延續「點心放題」優惠，只要每人699元就能在100分鐘內無限享用多款人氣港式點心，全台共5家分店平日限定登場，名額有限想吃要快！

添好運主打港式點心。圖／報系資料照（記者沈昱嘉攝影）

添好運12月的港點吃到飽活動，5家分店陣容橫跨北中南地區，包括天母高島屋店、台中麗寶店、台中JMall店、台南小北門店以及高雄SKM Park店。活動期間自12月1日至12月31日，僅限平日供應，並採每日或每時段限量名額制，即日起開放1個月內時段預約，不開放現場候位。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

不同分店的供餐時段與名額上限各有規範，想前往用餐的民眾可先透過線上訂位系統確認可預約時段。

📍天母高島屋店

．開放場次：14:00至17:00，平日限定、每日限量20組

📍台中麗寶店

．開放場次：14:00場次，平日限定、每日限量20位

📍台中JMall店

．開放場次：14:00、16:00場次，平日限定、每日每時段限量40位

📍台南小北門店

．開放場次：14:00、15:40場次，平日限定、每日每時段限量20位

📍高雄SKM Park店

．開放場次：14:00、16:00場次，平日限定、每日每時段限量20位

12月點心放題主打100分鐘內任點多款招牌菜色，包含酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、晶瑩鮮蝦餃、醬皇蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角與XO醬臘味炒飯等，飯後還能搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等甜品與飲品，讓港點愛好者在年底再一次吃個過癮。

圖／添好運提供

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