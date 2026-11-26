台南、高雄吃貨嗨翻！ 漢來美食2027年吃到飽布局曝光，備受矚目的「島語」自助餐廳確定插旗台南南紡購物中心，迎來島語第6家分店，開幕時間預計最快2027年2月亮相；此外，經典自助餐品牌「漢來海港」也將推出升級版「漢來海港PREMIUM」，首間店預計明年3月隨高雄鳳山LaLaport開幕。

島語第6店落腳南紡最新進度！最快2027年2月進駐

島語。圖／漢來美食提供

漢來美食旗下高端自助餐品牌島語，繼台北大巨蛋店於2026年11月26日開幕後，下一個展店據點鎖定台南南紡購物中心。根據漢來美食最新向媒體透露的規劃，「島語台南店」預計最快於2027年2月開幕，成為全台第6家分店，原先外界預期的2027年元月開幕時程則再度往後調整。

島語。圖／漢來美食提供

而漢來美食旗下精緻粵菜品牌「漢來軒」也預計於2027年第一季同步進駐南紡，讓台南再添兩個餐飲品牌。至於島語台南店的菜色規劃，預計將融入府城在地食材，並發展專屬特色料理。

漢來海港轉型升級！首間Premium店明年3月高雄登場

漢來海港。圖／漢來美食提供

除了島語持續展店，漢來美食2027年的另一項布局，則是替經典Buffet品牌「漢來海港」進行轉型升級。首間「漢來海港PREMIUM」預計2027年3月進駐高雄鳳山LaLaport，並配合購物中心開幕登場，成為全新升級店型的首間據點。

這次升級不只是店名調整，也將同步更新餐廳硬體設備與餐檯設計，導入新式烤爐，並提高現點現做料理的比例，從設備、食材呈現到餐飲內容全面調整，突破既有門市的空間及設備限制。

漢來海港。圖／漢來美食提供

升級後的漢來海港仍以吃到飽及高CP值為主，預計因應食材與人力成本調整，客單價將略微提高，不過仍會控制在1,500元以下，與定位較高端、客單價2,000元以上的島語做出市場區隔。

天母、高雄巨蛋店也要升級！漢來海港擴大改裝計畫

海港PREMIUM將繼續照顧小資族、學生族群與家庭聚餐預算，在高雄鳳山LaLaport首店開出後，包含天母店與高雄巨蛋店等既有門市也將排入改裝時程，逐步轉型為PREMIUM店型。

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