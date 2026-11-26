天氣轉涼，想吃羊肉爐、薑母鴨不用再揪一桌人！錢都日式涮涮鍋攜手老字號雅方食品，推出冬季限定聯名鍋物，將經典台式進補料理變成個人火鍋，12月1日起開賣，最低379元就能享用。

圖／錢都提供

錢都聯名雅方推2款鍋物 羊肉爐、薑母鴨379元起

此次推出2款湯底，「雅方羊肉爐」售價399元，以藥膳湯頭搭配燉煮入味的帶骨羊肉，呈現甘醇濃厚的傳統風味；「雅方薑母鴨」售價379元，結合麻油、薑香與中藥氣息，湯頭帶有溫潤辛香，適合喜歡薑母鴨風味的消費者。

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兩款個人鍋附菜盤、7選1肉盤 還有聯名沾醬

除了主打湯底，兩款鍋物皆附菜盤及7選1現切肉盤，可選擇上選豬、培根豬、梅花豬、培根牛、低脂雞、上選羊或鴨腿肉片。另外，錢都也推出聯名限定沾醬，結合豆瓣醬、麻油與紹興酒香氣，讓肉品搭配不同風味更有層次。

錢都ｘ雅方聯名鍋物自12月1日起販售，提供喜歡冬季進補料理的消費者更多選擇，不必準備一整鍋食材，一個人也能享用羊肉爐、薑母鴨。實際供應門市、販售期間及數量依官方公告為準。

圖／錢都提供

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