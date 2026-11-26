早餐也能吃出美墨風情！連鎖早午餐品牌Q Burger推出全新「世界風味賞－美墨站」，以Happy Fiesta為主題，攜手知名玉米片品牌多力多滋，將經典玉米脆片融入捲餅料理，推出3款聯名新品，搭配濃郁熔岩起士醬與不同肉類，打造鹹香、酥脆的多層次口感。除了聯名捲餅，還有熔岩起士吐司、潛艇堡、特色薯條及奶蓋茶等品項，最低45元起，11月25日起於雙北7間指定門市搶先販售，12月9日起擴大至全台門市。

圖／Q Burger提供

這次聯名主打3款多力多滋捲餅，將玉米脆片包入餅皮，搭配熔岩起士醬，分別推出「熔岩卡啦雞多力多滋捲餅」、「熔岩脆雞多力多滋捲餅」及「熔岩德腸多力多滋捲餅」，售價分別為99元、99元及90元。其中卡啦雞口味帶有香辣風味，脆雞主打酥脆肉質，德式香腸則以鹹香肉味搭配玉米片，讓喜歡不同肉類的消費者都能找到選擇。另外也推出「熔岩黑牛潛艇堡多力多滋盤餐」，一次集結黑牛潛艇堡、多力多滋玉米片及墨式番椒薯條，售價165元。

圖／Q Burger提供

美墨站還有多款新品同步登場，包括以培根搭配熔岩起士醬的「熔岩培根吐司」，每份49元；「熔岩黑牛潛艇堡」則以黑胡椒牛肉結合濃郁起士醬，售價89元。點心部分推出「美式熔岩薯條」60元，以及帶有番椒風味的「墨式番椒薯條」55元。飲品則有加入微辣番椒點綴的「煙燻奶蓋青茶」55元、「煙燻奶蓋紅茶」45元，另有清爽的「青檸氣泡飲」60元，為餐點增添不同風味。

圖／Q Burger提供

Q Burger此次以多力多滋聯名為亮點，從主食、炸物到飲品打造完整美墨風味菜單。新品11月25日起先於雙北7間門市限量供應，包含台灣創始店、中正汀州店、板橋忠孝店、內湖康寧店、創英店、大同大龍店及大橋頭店，12月9日起全台門市正式開賣，實際供應品項及販售情形依各門市公告為準。

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