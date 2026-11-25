海南雞買一送一！台北連鎖超人氣「瑞記海南雞飯」回饋顧客，將限時5日推出「海南雞腿飯買1送1」活動，免費多一份、現省255元。

圖／瑞記海南雞飯粉專

「瑞記海南雞飯」透露，前段時間由於雞肉供應不穩與桃園機場新店開幕的營運壓力，部分門市餐點品質未能維持應有水準，對這段期間用餐顧客表達歉意，並特別推出「顧客回饋週」，12/1至12/5，至瑞記5家門市可享「海南雞腿飯買一送一」，內用點購一份海南雞腿飯，即贈同品項一份，於北安店、西門店、永吉店、成功店、天母店等5家街邊店適用。

圖／瑞記海南雞飯粉專

圖／瑞記海南雞飯粉專

特別一提，買一送一限內用，外帶及外送不適用；如欲打包優惠餐點則按原價收費（原價255元）。

「瑞記海南雞飯」受到多位明星與Youtuber推薦，歌手林宥嘉吃過更是給予四顆星的高評價，也讓瑞記成為粉絲打卡同款的美食站之一；而百萬Youtuber Joeman品嘗後也表示「瞬間回到東南亞的感覺，很道地」。瑞記海南雞腿飯選用整隻T9去骨雞腿搭配當日鮮蔬，主食還可選擇清雞油飯、香蘭黃薑飯，吃起來清爽無負擔卻有飽足感。

瑞記海南雞飯永吉店。圖／瑞記海南雞飯粉專

瑞記海南雞飯 買1送1活動門市 台北永吉店｜台北市信義區永吉路30巷145號 台北西門店｜台北市萬華區成都路27巷17號 台北成功店｜台北市內湖區成功路3段173號 台北天母店｜台北市士林區中山北路七段15號 台北大直北安店｜台北市中山區北安路610號

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