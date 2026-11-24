不發訃聞、不辦喪禮！台北40年老店創辦人過世1年才曝光，民生社區知名美食「蕭家牛雜湯」，近期第二代接班人在社群平台吐露一段藏在心底許久的往事，讓許多熟客得知後既震驚又感到不捨。

創辦人蕭庚德的兒子在臉書發文表示，「這件事在我心裡憋了很久，總裁臨終下達了封口令」，他透露父親臨終前曾明確交代，過世後一切從簡，既不通知親友、不發訃聞，也不舉辦喪禮。在父親離世7天後，兒子依約將他送回高雄美濃老家的祖祠安放，讓父親能與已故的母親及兄長團聚。

由於做法跳脫傳統禮俗，這名接班人在過程中也曾面臨族內長輩質疑「不孝」的壓力。不過他選擇頂住外界眼光與反對聲浪，堅持照著父親的意思走完最後一程，只盼圓滿長輩的心願，讓父親走得安穩自在。

回顧父親過去嚴格的帶領與體貼的安排，兒子感性寫下感謝，直言父親連身後事都替晚輩設想周到，「到死還在幫我想後路」。

消息在網路上傳開引發熱議，大批老顧客與網友湧入留言打氣「尊重創辦人的遺願才是最正確的」、「一位很有智慧的爸爸」、「謝謝您父親，也謝謝您，守護著好味道」、「你很棒耶！都做到了，加油」、「蕭家牛雜湯是我人生重要的回憶之一，接下來就拜託您了」，不少人紛紛安慰接班人，並感謝老老闆多年來端出令人難忘的好味道！

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