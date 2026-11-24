夏慕尼聖誕大餐來了！ 王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」宣布推出期間限定「璀璨聖誕雙人宴」，今年更把版圖一路拓點到宜蘭與苗栗，其中宜蘭新店還加碼推出日本F1國產牛紐約客套餐，單人1,280元。

夏慕尼即日起至2027年1月13日推出「璀璨聖誕雙人宴」，每套3,588元，另加10%服務費。此次套餐主打日本A5和牛，並將波士頓龍蝦升級為整隻上桌，搭配起司與魚卵增添風味。

套餐內容還包括海灣貝魚子醬蒸蛋、牛肝菌菇濃湯、香煎鴨腿鮮蔬沙拉等餐點，其他主餐選擇則有火焰白蘭地鴨胸、嫩煎松露菲力、蘋果松阪豬雙重奏，以及松露起司雞排搭配莎莎醬鮑魚。餐後甜點安排法式莓果香草布丁，並搭配棉花糖熱可可，增添冬季節慶元素。

情侶最愛的法式鐵板燒「夏慕尼」，為愛侶們獻上最浪漫體驗。圖／王品集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

要注意的是，12月24日至25日聖誕節期間，全台夏慕尼門市僅供應「璀璨聖誕雙人宴」。

夏慕尼12月更有兩家新據點接力報到，分別是預計12月15日開幕的「宜蘭新月店」與12月下旬登場的「頭份尚順店」。也特別提醒，這兩家新分店在聖誕節期間並不供應「璀璨聖誕雙人宴」，而是以單人套餐為主。

歡慶首度進軍宜蘭，新月店將於12月15日至12月31日期間，限量推出「日本F1國產牛紐約客套餐」，單人特惠價1,280元（另加10%服務費，售完為止）。

宜蘭新月店

．地址：宜蘭市民權路二段38巷6號4樓 (新月廣場4樓)

頭份尚順店

．地址：苗栗縣頭份市尚順路67號

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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