現省371元！拿坡里「小披薩+10隻酥炸翅腿」僅199元 必勝客「69元義大利麵」限時4天
速食控福音！拿坡里「小披薩+10隻酥炸翅腿」整組200元有找，肯德基「原味蛋撻買6送6、7塊炸雞桶299元」，還有必勝客「69元義大利麵」，讓你不花大錢也能吃飽飽。
拿坡里「小披薩+10隻酥炸翅腿」199元
即日起至11/27，拿坡里推出「小披薩+10隻酥炸翅腿」特價199元（原價570元），相當於下殺35折。酥炸翅腿有4種口味可選，另可以100元加價升級為大披薩。
肯德基「12個原味蛋撻」294元、「7塊炸雞桶」299元
即日起至11/30，肯德基「感雞有你 蛋撻加倍」回饋消費者，原味蛋撻買6顆送6顆、7塊咔啦脆雞／7塊爆脆無骨雞腿霸+沾醬只要299元，外帶、外送及車道取餐都適用，外送消費滿800元輸入【800FREE】再送蛋撻一盒。
必勝客「69元義大利麵」限時4天
本周必勝客限時優惠，以「番茄肉醬起司麵」為主角，即日起至11/26，外帶每份半價只要69元（原價139元），能品嘗到濃郁番茄波隆那肉醬與香濃帕瑪森起司。限App訂購、每個會員限購一組，優惠碼【91120】。
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