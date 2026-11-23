349元自助吧不限時吃到飽！牛室炙燒牛排8歲了 小孩免費吃、打卡送手搖「4大優惠」一次看
平日不限時吃到飽！以豐富自助吧聞名的「牛室炙燒牛排」8週年慶，一次推出4大好康，其中以平日自助吧「不限用餐時間」最受饕客青睞，349元爽嗑披薩、炸物與各式熱菜、甜點飲料。
自助吧才是本體！「牛室炙燒牛排」歡慶8週年，即日起至12/20限定祭出「4大優惠」。活動期間，平日消費「不限用餐時間」想吃多久就吃多久，以單點自助吧為例349元即可爽爽吃；牛室全新打造手搖飲「啜飲吧」，消費排餐並打卡即贈「外帶手搖飲」任選乙杯，活動期間加點手搖飲享5折、熊熊奶茶只要50元（每日限量內用），其餘飲品則享半價外帶。
還有「買大送小」好康，每位成人點排餐即可免費帶一位身高140cm以下小朋友吃到飽，邀請親子一同歡樂享用；最後，則有8週年限定周邊商品，像是牛室造型自拍鏡、品牌鑰匙圈、環保帆布袋及牛室抱枕等，加購價最低50元起。更多活動詳情以各門市公告為準。
牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 分店資訊
台中大墩店｜台中市南屯區大墩路689號
台中大里店｜台中市大里區德芳南路445號
崇德洲際店｜台中市北屯區崇德路三段689號
中科玉門店｜台中市西屯區玉門路31號
台南海安店｜台南市北區海安路三段606號
高雄自由店｜高雄市左營區自由三路531號
高雄鳳山店｜高雄市鳳山區青年路二段477號
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