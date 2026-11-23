平時到超市或便利商店買整盒雞蛋，不少人習慣從釘書針或封口處拆開，往往一不小心就把蛋盒撕得破破爛爛，甚至可能讓雞蛋掉出來。近日有網友在社群平台分享一段影片，示範另一種簡單又快速的開盒方式，影片曝光後讓不少人大感驚訝，直呼自己活了幾十年才知道。

2026-11-23 10:20