399元早午餐吃到飽！四星級「煙波大飯店宜蘭館」早午餐百匯以高CP值著稱，即日起至年底再推限定優惠，秀證件最低只要399元即可暢享星級美味！

圖／煙波大飯店宜蘭館提供

煙波宜蘭館「燦燦好食」提供自助早午餐百匯，設有230個座位，採光充足的用餐空間及首創旅人早午餐服務，享用以當令、在地食材製成的豐富料理。早午餐Buffet主打「煙波名饌」主廚特色料理與海陸珍稀食材，並結合宜蘭在地小吃與無國界百匯。實際菜色依當日現場供應為準。

圖／煙波大飯店宜蘭館提供

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五城限定 自助早午餐399元

歡慶雙11、雙12，煙波宜蘭館推出五城限定早午餐優惠，即日起至/12/31，基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮縣市居民至宜蘭館享用煙波早午餐，每人只要399元（原價600+10%元），平假日均適用，建議提前電話洽詢訂位。需注意，結帳時需出示本人身分證件正本。

尊寵樂齡 自助早午餐420元起

即日起至/12/31，60歲以上長者出示有效證件即享自助早午餐禮遇，平日每人420元、假日及國定假日每人520元（原價600+10%元），且免服務費。用餐時段為10:00-13:30，用餐時間100分鐘，請事先以電話或inline系統訂位。

圖／煙波大飯店宜蘭館提供

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煙波大飯店宜蘭館

地址：宜蘭縣宜蘭市凱旋路135號

電話訂位：(03)925-6899 轉1164

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