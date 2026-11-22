喜歡《櫻蘭高校男公關部》的粉絲準備重溫青春回憶！適逢作品迎來20周年，FANFANS CAFÉ推出期間限定聯名主題咖啡廳，將動畫中的經典元素搬進實體空間，打造宛如走進櫻蘭高校男公關部的夢幻場景。活動自11月19日起於台北西門店率先登場，高雄店則於11月20日接力開幕，展期一路延續至2027年1月，粉絲可以趁著假期安排一趟動漫主題美食之旅。

圖／FANSFANS粉粉提供

玫瑰、角色立牌打造夢幻場景 重溫男公關部經典回憶

《櫻蘭高校男公關部》以女主角藤岡治斐意外加入男公關部為故事主軸，透過須王環、鳳鏡夜、常陸院光與馨等角色，描繪充滿歡笑與心動的校園生活。本次聯名將作品中的華麗風格融入店內布置，透過玫瑰裝飾、角色立牌等元素，營造專屬男公關部的茶會氛圍，讓粉絲能與喜愛的角色合影，重拾當年追番的回憶。

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角色限定餐點、制服小卡 消費再收20周年特典

餐飲部分則推出多款聯名限定料理，涵蓋主餐、甜點及飲品，將角色個性與作品設定融入餐點設計。點購指定聯名餐點，可獲得對應限定角色特典；透過指定網站完成預約並到店用餐，單筆餐飲消費達低消，還能獲得「制服小卡」1張，共有7款隨機贈送，數量有限。此外，現場同步販售20周年限定周邊，單筆商品消費滿1,299元，即可獲得雷射票1張，滿額可累贈，餐飲消費不列入計算。

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台北、高雄雙店資訊與預約方式

FANFANS CAFÉ西門店位於台北市萬華區昆明街92之1號5樓，營業期間為2026年11月19日至2027年1月12日；高雄店則設於高雄市前金區大同二路23號1樓，活動自11月20日至2027年1月13日。兩店營業時間皆為11:00至20:30，內用最後點餐時間為19:00，每場次用餐時間限制80分鐘。活動採預約方式，訂位可至官方網站，更多餐點及周邊資訊可關注FANFANS粉粉官方Facebook。

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