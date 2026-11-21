老饕又少一家回憶！創立於1949年的台北老字號「周胖子餃子館」，繼10月收掉龍江店、大直店後，最後4間分店也確定於11月底結束營業，經營77年的品牌正式走入歷史。

這家創立於1949年的老品牌，最初由一名隨國民政府來台的周姓老兵創立。當年他在台北西門町萬國戲院附近開設餃子館，因為身材圓潤、外型福態，熟客便以「周胖子」稱呼，店名也由此而來。

周胖子餃子館確定將在11月底全面結束營業。圖／翻攝Google Map

而提起周胖子餃子館的美食記憶，皮薄餡滿的巨無霸水餃配上一碗熱騰騰的酸辣湯，絕對是許多饕客心中的經典組合。

不過，近年周胖子餃子館的營業據點逐漸減少，10月已陸續結束龍江店、大直店營業，如今最後留下的西湖店、大坪林店、民生店及汐止店，也確定將於11月底結束營業。

隨著4間分店全數收攤，這個從1949年一路經營至今、陪伴台北民眾77年的老字號品牌，也將正式畫下句點。

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