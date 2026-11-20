朝聖日本 Tabelog 2026「漢堡百名店」免飛日本！ 來自日本東京六本木的「WAGYU BURGER HIROKIYA」，攜手台北晶華酒店展開期間限定快閃，帶來了招牌桌邊現淋熱融起司的「熔岩起司瀑布和牛堡」，還推出台灣限定海陸口味，吃貨們快追！

圖／台北晶華酒店提供

東京六本木人氣漢堡店 入選Tabelog漢堡百名店

圖／台北晶華酒店提供

WAGYU BURGER HIROKIYA是日本燒肉品牌HIROKIYA旗下的漢堡專門店，2025年5月於東京六本木開幕，創辦人池島廣樹本身是資深燒肉愛好者，曾一年走訪超過300家燒肉店，將燒肉職人的肉品處理經驗融入漢堡料理，並以100％日本A5和牛製作漢堡排。

品牌強調和牛肉排新鮮絞製，不添加黏合食材，讓肉品本身的油脂香氣與肉汁成為主角。開幕後迅速累積人氣，並入選Tabelog 2026年漢堡百名店，尤其招牌起司瀑布漢堡的桌邊製作畫面，在社群平台上引發關注。

6款和牛漢堡登場 起司瀑布和牛堡最吸睛+台灣雙蟹堡限定

圖／台北晶華酒店提供

吸睛招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」，上桌時會由服務人員在漢堡頂端放上小鋼圈並倒入熱融起司，接著將鋼圈往上抽起，金黃起司便順著麵包與厚實的 A5 和牛肉排傾瀉而下，最後在盤底匯成一圈。用餐時戴上店家準備的手套捧起品嚐，熱融起司的奶香與和牛肉汁交織，視覺與味覺都相當搶眼。

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快閃共推出6款漢堡，除了招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」，還有「HIROKIYA極上和牛堡」、「松露蒜味美乃滋和牛堡」、「塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡」及「照燒歐姆蛋和牛堡」，皆以100％日本A5和牛製作。

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其中，最受矚目的台灣限定款為「辣醬雙蟹和牛堡」，由創辦人池島廣樹特別為晶華研發，將鱈場蟹腳、松葉蟹肉裹上微辣醬汁，再搭配金黃起司與A5和牛漢堡排，結合蟹肉鮮甜、和牛油脂及醬汁辛香，呈現海陸食材組合。

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活動期間，「辣醬雙蟹和牛堡」、「HIROKIYA 極上和牛堡」與「松露蒜味美乃滋和牛堡」也開放透過「晶華美食到你家」預訂外帶。

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