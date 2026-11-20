一年12碗免費烏龍麵！ 限量4500本「丸亀製麵2027桌曆」11/24開賣 299元加價購、壽星再享豆皮麵買1送1
丸亀粉快搶！丸亀製麵推出2027年限量桌曆，11月24日起全台門市開賣，消費滿100元再加價299元，就能帶回一本，內含12張每月指定烏龍麵免費兌換券，整本優惠總價值超過1,500元，設定鬧鐘準備開搶！
丸亀製麵推出「2027丸亀製麵限量桌曆」，將於11月24日（二）正式開賣，最大亮點就是內含12張烏龍麵免費兌換券，從1月經典釜揚烏龍麵到每月不同指定品項，全年每個月都能兌換一碗。使用方式為購買任一炸物，即可免費兌換當月指定烏龍麵，單張兌換券對應的品項依桌曆內容為準。
官方公布此次全台限量4,500本，除了12碗烏龍麵，桌曆還加碼附贈天丼飯及素關東煮兌換券各1張，整本優惠總價值超過1,500元。
11月24日開賣當天，消費者須先掃描門市桌曆活動文宣上的LINE QR Code，取得購買資格券，再於門市單筆消費滿100元，即可加價299元購買2027年桌曆，每人限購一本。官方提醒，取得LINE購買資格券並不代表一定能買到桌曆，仍須以門市現場庫存為準；多人同行購買時，每人都須出示自己的購買資格券，並一同排隊結帳。
還有丸亀製麵的會員與壽星福利也不能錯過，只要成為丸亀製麵LINE官方帳號好友，每週一都能搶領當週免費炸物兌換券；每月11日的「筷吃丸亀日」則推出99元享用原價百元以上活動烏龍麵的優惠。若是當月壽星，另享購買任一炸物即享中碗豆皮烏龍麵（114元）買一送一的加碼回饋！
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