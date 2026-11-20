被譽為全台最難訂位Buffet之一的漢來美食旗下「島語自助餐廳」，宣布台北大巨蛋店將於11月26日正式開幕，成為全台第5家分店，也是台北第2個據點。新店進駐遠東Garden City C區B2花園綠廊，佔地約510坪，並融入商場空間特色，規劃專屬花園造景座位區，讓民眾在城市購物之餘，也能享受豐盛餐飲體驗。

圖／島語提供

島語吃到飽有哪些菜色？9大餐檯超過200道料理

島語主打「一島檯、一餐酒」概念，館內規劃9大主題餐檯，提供超過200道料理，從海鮮、生魚片、日式料理到中西式熱食及甜點都有。人氣海鮮包括藍鑽蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳及當令螃蟹；日料區則有南方黑鮪魚、挪威鮭魚腹、北海道生食級大干貝等，還有日本和牛、比目魚炙燒握壽司。熱食部分可品嚐京式片皮鴨、手撕甕仔雞、鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆，以及現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等職人料理，搭配現做甜點，滿足不同饕客喜好。

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島語大巨蛋店餐價、訂位時間一次看

價格方面，台北大巨蛋店延續現行收費標準，週一至週四午餐每人1,490元、晚餐1,790元；週五午餐及下午餐均為1,490元、晚餐1,790元；假日午餐1,790元、下午餐1,490元、晚餐2,090元，以上均須另加10％服務費。

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訂位將於11月21日上午11點起開放，提供inline線上、電話及現場三種方式，可預訂11月26日至2027年1月31日的午、晚餐場次；下午餐則自12月4日起供應，開放週五、週六、週日及連假預約。電話訂位專線為02-8978-8686，餐廳地址位於台北大巨蛋遠東Garden City C區B2花園綠廊，年底想安排聚餐的民眾可提前規劃。

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