韓國天團Super Junior成員崔始源近期來台工作，私下也展開台灣美食探索之旅，接連造訪高雄、台南在地老店，從牛肉麵、傳統小菜到沙茶火鍋都成為他的口袋名單。繼高雄美食踩點引發粉絲討論後，始源11月18日再透過Threads分享台南新發現，這次走訪擁有65年歷史的老字號「小豪洲沙茶爐」，還曝光沙茶醬搭配蛋黃的道地吃法，讓粉絲直呼「根本比在地人還懂吃」。

始源高雄牛肉麵推薦！牛老二經營逾40年

始源這趟美食巡禮首站來到高雄苓雅區「牛老二牛肉麵館（興中本店）」，店家經營超過40年，是在地老字號麵食店。除了牛肉麵，他也品嘗乾拌麵、炒空心菜及皮蛋豆腐，甚至因為喜歡牛肉湯而再加點一碗。始源分享用餐心得後，還獲得高雄市長陳其邁留言推薦，讓這間在地店家意外成為粉絲朝聖熱點。

地址：高雄市苓雅區興中二路83號。

高雄汕頭泉成沙茶火鍋！手切霜降牛搭扁魚湯底

第二站則由台灣演員好友帶路，來到高雄老字號「汕頭泉成沙茶火鍋」。創立於1943年的店家，以汕頭風味扁魚湯底聞名，利用扁魚、蝦米及大骨熬煮出鮮香湯頭，搭配手切霜降牛肉與自製花生沙茶醬，是不少火鍋愛好者的口袋名單。始源也分享用餐照片，展現對台灣傳統火鍋的喜愛。

地址：高雄市新興區中山橫路7號。

台南小豪洲沙茶爐！始源最新Threads朝聖65年老店

最新一站則來到台南中西區「小豪洲沙茶爐」中正總店。這間開業65年的老店，以廣東汕頭沙茶爐為特色，湯底講究鮮香層次，搭配店家特製沙茶醬更是招牌吃法。始源品嘗後大讚湯頭風味豐富，還特別分享沙茶醬加入生蛋黃、蔥花及蒜末的沾醬方式，展現相當道地的台灣火鍋吃法。

地址：台南市中西區中正路138巷11號。

從高雄牛肉麵到台南沙茶爐，始源這趟美食地圖橫跨南台灣，也讓粉絲有機會跟著偶像的腳步，安排一趟結合在地小吃與老字號火鍋的美食旅行。

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