台北239元火鍋吃到飽！主打超大肉盤的連鎖火鍋「丰明殿」平日午間239元就能暢吃自助吧、和牛瓜仔肉燥飯與飲料、冰淇淋；還有兩店獨家「現做章魚燒、車輪餅」吃到飽的超狂服務，為台北火鍋市場增添高CP值與專屬特色。

圖／丰明殿提供

丰明殿平日最低「239元吃到飽」

火鍋界大肉盤始祖「丰明殿」推出平日午間「239元自助吧吃到飽」，一個人也能輕鬆開鍋。歡樂自助吧含超過20種蔬菜、火鍋料自助享用，也有和牛瓜仔肉燥飯、飲料吧與冰淇淋任你拿。肉肉控平日也可選擇超大霸王級雙拼肉盤，能一次嘗到頂級牛胸腹肉和國產台灣安心豚，平日限定499元，同樣能暢享自助吧。消費總額需酌收10%清潔費。

此外，丰明殿推出在地人專屬優惠，例如北投、士林在地人出示證件並點購套餐，即免費招待「小海陸盤」一份，實際活動情況依各店公告為準。

圖／丰明殿提供

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圖／丰明殿提供

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明德店限定「現做章魚燒吃到飽」

章魚燒吃回本！丰明殿明德店限定，打卡可享「現做章魚燒吃到飽」，於每日指定時間現做出鍋，熱騰騰的日式章魚燒搭配滿滿柴魚片與醬汁，為你實現章魚燒自由。活動詳情依現場為主。

丰明殿明德店｜台北市北投區東華街一段362號

民權店限定「現烤車輪餅吃到飽」

火鍋店吃得到古早味車輪餅！丰明殿民權店限定「現烤車輪餅吃到飽」，外皮酥脆、內餡滿還會爆漿，有卡士達、紅豆、芋頭等多種口味任你選，統統不怕你吃。口味依現場供應為準。

丰明殿民權店｜台北市中山區民權東路一段63號

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