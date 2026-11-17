丹丹請你吃！速食南霸天「丹丹漢堡」趣味抽抽樂登場，滿額現抽、100%中獎率，最大獎直接「這餐免費」，還有機會抽到小燈箱盲盒、6折券等好禮。

丹丹漢堡堪稱「速食店南霸天」，不少外縣市的人到高雄玩也會前去品嘗。圖／聯合報系資料照

繼公仔後，丹丹鳥變身發光小燈箱！即日起至2027/1/21，丹丹漢堡「招牌一亮 0元有望」抽抽樂活動熱鬧開跑，活動期間單筆消費滿169元即可參加抽獎乙次，滿338元可抽獎2次，以此類推，100%統統有獎。

獎品部分，最大獎為「這餐免費」，當筆消費直接讓丹丹買單；2獎為「丹丹LED小燈箱盲盒」1入，3獎則是產品6折券，像是定食餐6折、無骨雞塊6折、蘑菇雞肉可樂餅6折、超長熱狗6折等7項產品券。

圖／丹丹漢堡提供

圖／丹丹漢堡提供

不怕抽不到！粉絲最愛「丹丹小燈箱」也可以集點購的方式擁有，即日起至12/11，集滿「5張產品6折券」可再以89元加購小燈箱盲盒1入，全門市限量3,500入。本次丹丹小燈箱有四款造型，1款經典丹丹LED招牌小燈箱與視力檢查、蕉點注意、嗯嗯噓噓等3款立牌款LED小燈箱。

丹丹漢堡。圖／報系資料照，記者劉學聖攝影

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