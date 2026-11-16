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50元個人比薩！必勝客「超級夏威夷」限時4天搶吃 兩倍肉量、吃得到3種肉香
50元個人比薩！必勝客40週年慶，本週限時4天「個人比薩只要50元」，下殺43折，一個銅板就能輕鬆開吃！
即日起至11/19，必勝客最狂促銷「超級夏威夷個人比薩」只要50元（原價115元），超級夏威夷更主打肉量是夏威夷的兩倍，吃得到火腿、炙烤培根、午餐肉三種肉香，搭配熱帶鳳梨醬，酸甜鹹香滋味一次滿足。
此個人比薩優惠碼【91119】，為App會員限定購買，每位會員限購1組，且需使用線上結帳。詳情以App說明為準。
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