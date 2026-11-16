三商巧福優惠來了！半筋半肉牛肉麵139元、咖哩雞肉飯119元 加39元多吃隱藏版滷雞翅
等到優惠了！三商巧福限時優惠登場，即日起「半筋半肉牛肉麵」特價139元，還有隱藏版加碼開吃香滷雞翅，省荷包也能吃飽飽。
股市綠油油，三商巧福慰勞你！即日起至11/21，三商巧福推出「犇來吃好料」活動，半筋半肉牛肉麵特價139元（原價195元）、咖哩雞肉飯特價119元（原價160元）。而套餐部分，「半筋半肉牛肉麵+現燙青菜+中杯飲料特價」179元、「咖哩雞肉飯+芝麻牛蒡絲+中杯飲料」特價159元，最高省下96元。詳情請見官網。
此外，另有隱藏版加購優惠，點購任一套餐可以39元加購香滷雞翅一份，用滿滿台味療癒你的胃。需注意，部分美食街櫃位不適用單點優惠；桃園機場及各國道休息站門市不參與本活動，依門市公告為準。
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