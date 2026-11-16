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逾70道799元吃到飽！宜蘭無敵景觀餐廳「中菜無限點」 12月只開放5場次、4人同行1人免費

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／山頂會館景觀餐廳官網及粉專
圖／山頂會館景觀餐廳官網及粉專

景觀餐廳中菜吃到飽！宜蘭「山頂會館景觀餐廳」12月中菜吃到飽限定5個場次，最低599元起即可暢吃逾40道佳餚，一飽口福。

圖／山頂會館景觀餐廳官網
圖／山頂會館景觀餐廳官網

位於宜蘭縣枕山休閒農業區的「山頂會館景觀餐廳」坐擁蘭陽平原最美的風景，並以中菜吃到飽在饕客間口耳相傳，主打現點現做，12月僅提供12/5晚餐、12/6午餐、12/25午餐、12/26晚餐與12/27午餐等5個場次。

圖／山頂會館景觀餐廳粉專
圖／山頂會館景觀餐廳粉專

599元方案菜單，實際依現場供應為準。圖／山頂會館景觀餐廳提供
599元方案菜單，實際依現場供應為準。圖／山頂會館景觀餐廳提供

799元方案菜單，實際依現場供應為準。圖／山頂會館景觀餐廳提供
799元方案菜單，實際依現場供應為準。圖／山頂會館景觀餐廳提供

吃到飽方案有599元、799元兩種價格，都能吃到冷盤、熱炒、蒸物炸物、時蔬、湯品、甜點等類型美饌，而799元的選擇更是超過70道（消費需另加10%服務費）。優惠部分，選擇799元吃到飽方案可享「四人成行一人免費」。

山頂會館景觀餐廳

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號

訂位專線：03-9226969

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景觀餐廳 吃到飽 中式料理 宜蘭美食

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