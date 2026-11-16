逾70道799元吃到飽！宜蘭無敵景觀餐廳「中菜無限點」 12月只開放5場次、4人同行1人免費
景觀餐廳中菜吃到飽！宜蘭「山頂會館景觀餐廳」12月中菜吃到飽限定5個場次，最低599元起即可暢吃逾40道佳餚，一飽口福。
位於宜蘭縣枕山休閒農業區的「山頂會館景觀餐廳」坐擁蘭陽平原最美的風景，並以中菜吃到飽在饕客間口耳相傳，主打現點現做，12月僅提供12/5晚餐、12/6午餐、12/25午餐、12/26晚餐與12/27午餐等5個場次。
吃到飽方案有599元、799元兩種價格，都能吃到冷盤、熱炒、蒸物炸物、時蔬、湯品、甜點等類型美饌，而799元的選擇更是超過70道（消費需另加10%服務費）。優惠部分，選擇799元吃到飽方案可享「四人成行一人免費」。
山頂會館景觀餐廳
地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號
訂位專線：03-9226969
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