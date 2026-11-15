大披薩199元、炸雞桶209元！拿坡里「月月慶」限時開跑 三商炸雞「6塊青花椒炸雞桶」199元更狂

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
拿坡里、三商炸雞。圖／三商餐飲提供
拿坡里、三商炸雞。圖／三商餐飲提供

拿坡里199元！拿坡里「月月慶」限時登場，消費者最愛的「199元大披薩」強勢回歸，還有6塊炸雞桶現省181元，一手披薩一手炸雞才過癮！

拿坡里。圖／三商餐飲提供
拿坡里。圖／三商餐飲提供

即日起至11/22，拿坡里「月月慶」邀請饕客優惠吃，原價390元的大披薩不限口味只要199元，而6塊炸雞／6塊烤雞則特價209元（原價390元），外帶、內用均適用。6塊炸雞部分，可以30元加價升級為6塊咔滋雞腿。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

此外，三商炸雞「歡樂1送1」優惠至12/9，特別是炸雞桶買一送一最受歡迎，買5塊青花椒炸雞桶送5塊炸雞桶，10塊炸雞只要333元；另有超值加碼，6塊青花椒炸雞桶特惠價199元，現省221元，比半價還省。

三商炸雞推出「買5塊炸雞桶送5塊炸雞桶」限時優惠。圖／三商炸雞提供
三商炸雞推出「買5塊炸雞桶送5塊炸雞桶」限時優惠。圖／三商炸雞提供

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

拿坡里 炸雞 披薩 三商炸雞 買一送一

相關新聞

大披薩199元、炸雞桶209元！拿坡里「月月慶」限時開跑 三商炸雞「6塊青花椒炸雞桶」199元更狂

拿坡里199元！拿坡里「月月慶」限時登場，消費者最愛的「199元大披薩」強勢回歸，還有6塊炸雞桶現省181元，一手披薩一手炸雞才過癮！

身分證拿出來算！ 饕客瘋傳「幸運肉肉靈數」 9碼加總超過「這數字」免費吃炙烤牛排

台中禾間糧倉推出「幸運肉肉靈數」，每桌點2份主餐，身分證9碼加總達35分以上可免費換炙烤牛排，活動至2026年12月9日。

一日限定！龍富天婦羅「全蔬食天婦羅套餐」 享受甜豆、櫛瓜食材本味

隨著「國際無肉日」將於11月25日到來，位於台中的日式天婦羅餐廳「龍富天婦羅」將於當日推出一日限定的「全蔬食天婦羅」，共計規劃前菜、御椀、蒸物、天丼等品項，以及10道季節炸物，均採全蔬食設計，即日起開放訂位。

愛買弘前展開跑！青森蘋果炸豬排、酥香蘋果派69元起 必買好物一次看

日本青森蘋果季節又來了！香甜多汁的青森蘋果不只能直接品嚐，今年還變身炸豬排、咖哩便當及酥香蘋果派，推出不同的創意吃法。愛買量販攜手日本青森縣弘前市，即日起至11月24日舉辦「2026弘前市文化物產嘉年華」，於愛買水湳店、桃園店接力登場，引進弘前直送蘋果及特色物產，更獨家開發多款蘋果入菜料理，最低69元就能吃到。

宵夜推薦！泡麵煎餅、泡麵炒飯是什麼？10大創意吃法排行出爐

創意泡麵顛覆想像！巧克力、布丁竟然都能入湯？牛奶豆漿、微醺風味也成網友熱議搭配。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。