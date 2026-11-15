大披薩199元、炸雞桶209元！拿坡里「月月慶」限時開跑 三商炸雞「6塊青花椒炸雞桶」199元更狂

日本青森蘋果季節又來了！香甜多汁的青森蘋果不只能直接品嚐，今年還變身炸豬排、咖哩便當及酥香蘋果派，推出不同的創意吃法。愛買量販攜手日本青森縣弘前市，即日起至11月24日舉辦「2026弘前市文化物產嘉年華」，於愛買水湳店、桃園店接力登場，引進弘前直送蘋果及特色物產，更獨家開發多款蘋果入菜料理，最低69元就能吃到。

2026-11-15 12:22