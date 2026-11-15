大披薩199元、炸雞桶209元！拿坡里「月月慶」限時開跑 三商炸雞「6塊青花椒炸雞桶」199元更狂
拿坡里199元！拿坡里「月月慶」限時登場，消費者最愛的「199元大披薩」強勢回歸，還有6塊炸雞桶現省181元，一手披薩一手炸雞才過癮！
即日起至11/22，拿坡里「月月慶」邀請饕客優惠吃，原價390元的大披薩不限口味只要199元，而6塊炸雞／6塊烤雞則特價209元（原價390元），外帶、內用均適用。6塊炸雞部分，可以30元加價升級為6塊咔滋雞腿。
此外，三商炸雞「歡樂1送1」優惠至12/9，特別是炸雞桶買一送一最受歡迎，買5塊青花椒炸雞桶送5塊炸雞桶，10塊炸雞只要333元；另有超值加碼，6塊青花椒炸雞桶特惠價199元，現省221元，比半價還省。
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