身分證拿出來算！ 饕客瘋傳「幸運肉肉靈數」 9碼加總超過「這數字」免費吃炙烤牛排

身分證拿出來算！ 位於台中的超人氣早午餐廳禾間糧倉再度出招，這回不玩單純的對對碰，而是推出趣味十足的「幸運肉肉靈數」挑戰，達到指定門檻，就直接送肉肉！

台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」，鄰近科博館商圈，以大份量與高CP值聞名，最新祭出超狂好康，瞬間吸引饕客目光。

圖／禾間糧倉提供

即日起至2026年12月9日止，推出「幸運肉肉靈數」兌換活動，凡是每桌點購2份主餐，即可憑1張符合條件的身分證兌換優惠（4份主餐可兌換2張，同行同桌最多上限兌換3份），並指定參與者於店內需配合加入LINE社群、追蹤官方IG或分享限時動態，並於點餐前主動出示身分證正本供現場人員核對，即完成參與條件。

幸運肉肉靈數兌換門檻：

．25分至29分：免費贈送雞翅2隻

．30分至34分：免費獲得小炸雞1份

．達35分（含）以上：直接免費兌換單點炙烤牛排1份（若不吃牛肉，亦可貼心更換為香酥炸魚排或香烤雞腿排）。

圖／禾間糧倉提供

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