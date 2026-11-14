內科員工、在地里鄰快看！ 美福彩匯自助餐廳推「2人同行1人免費」 出示證件爽嗑鱈場蟹腳、生蠔
台北吃貨們暴動啦！ 備受老饕喜愛的台北美福大飯店Buffet彩匯自助餐廳祭出超佛心的「好鄰居優惠」，只要符合特定身分或工作地，就能直接享用午晚餐買一送一。
台北美福大飯店彩匯自助餐廳趁著年底，犒賞給想大啖頂級海陸大餐又想省荷包的朋友，即日起至12月31日止，針對限定好鄰居優惠，推出「2人同行1人免費」優惠方案，限定平日週一至週四，午餐及晚餐期皆適用；且僅限成人，每組訂位上限12人，優惠者需另收原價一成服務費。
適用對象為：
1.大直地區公司或內湖科技園區的工作者（出示名片或員工識別證）。
2.設籍於台北市大直里、永安里、北安里、成功里及金泰里的居民（出示身分證）
彩匯自助餐廳供餐亮點包含有，招牌爐烤牛排、和牛清湯、鮮甜鱈場蟹腳、炭烤日本生蠔、現煮叻沙椰香鮑魚鍋及香烤奶油麵包蟹等豐富海陸美饌，滿足老饕挑剔的味蕾。
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