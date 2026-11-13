東區老字號又少一家！ 台北38年「君悅排骨仁愛總店」驚傳熄燈 傳房東收回店面自營

時代的眼淚！「君悅排骨」仁愛總店驚傳正式熄燈！位在台北市精華地段的總店大門深鎖，已默默掛上「租約到期，屋主收回自用」的告示，消息一出立刻在各大社群炸鍋，大批老饕心碎直呼：「以吃不到這塊金黃厚切排骨該怎麼辦？」

圖／翻攝Google Maps

創立於1988年的君悅排骨，全盛時期在雙北曾拓展至11家分店。其中坐落於仁愛路四段與光復南路交叉口的仁愛總店，憑藉著外酥內嫩、現炸厚切的招牌排骨，搭配靈魂酸菜、清爽小黃瓜與香Q白飯，成為無數在地居民與東區上班族的美味日常。

君悅排骨的招牌排骨酸菜飯。圖／取自君悅排骨

如今隨著總店鐵門拉下、店內桌椅全數撤空，Google地圖也已標示為「永久歇業」，走過38個年頭的台北在地排骨飯傳奇，正式畫下句點。

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據《東森新聞》報導指出，君悅排骨仁愛總店結束營業，並非因為經營不善。該店面約41坪，屋主其實是來頭不小的60年歷史老字號食品品牌「寶來發」，主要以江浙甜點、湖州粽及節慶食品聞名。

早於2021年便透過買賣取得該房產，如今正好逢租約到期，看好該地段鄰近國父紀念館站、消費力驚人的黃金商圈條件，決定將店面收回自用，未來規劃親自操刀投入餐飲事業。

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