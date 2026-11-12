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德州燻肉碰上東京法式吐司！Dayne’s Texas Barbecue 攜手 Ivorish 快閃台中、推2款限定聯名 滿300「送買1送1券」
正宗德州煙燻品牌跟東京人氣法式吐司聯名了！戴恩德州燻肉美式餐廳攜手東京人氣法式吐司 Ivorish 推出限定聯名餐點，即日起快閃新光三越台中中港店。
正宗德州煙燻品牌首間海外分店「Dayne’s Texas Barbecue」聯名日本東京人氣法式吐司「Ivorish」快閃新光三越台中中港店B2，將德州燻肉風味與日式法式吐司創意結合，帶來甜鹹交織的全新味覺體驗，打造「驚喜藍莓法式吐司」、「煙燻柴燒牛胸肉法式吐司」2款聯名餐點，現場還有經典款「東京楓糖法式吐司」，鹹甜口味一次滿足。
此外，現場還推出了限定優惠，單筆消費滿300元即贈「買一送一券」乙張，持券再次消費滿300元，可憑券兌換東京楓糖法式吐司乙份／豬五花漢堡乙份2擇1，數量有限、送完為止。使用規範依現場公告為準。
Dayne’s Texas Barbecue x Ivorish 快閃資訊
快閃地點：新光三越台中中港店B2（台中市西屯區台灣大道三段301號）
備註：外帶櫃位，無內用座席
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