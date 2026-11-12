快訊

輝達股價崩跌逼瘋網友！黃仁勳婚外情變LINE貼圖、iPhone Duo摺疊出哏圖

石舫亘隱身髮廊學剪髮 離職一句「我先生要選市長」嚇到同事

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

萌度不輸鼎泰豐！ 樂天皇朝11周年推「八色小籠包盲盒」 集滿8款直接送Logo蒸籠

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
樂天皇朝歡慶來台11年突破11萬會員，推出八色小籠包專屬盲盒。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝歡慶來台11年突破11萬會員，推出八色小籠包專屬盲盒。圖／樂天皇朝提供

粉絲暴動！繼先前鼎泰豐的超萌磁鐵扭蛋引發排隊熱潮後，新加坡餐飲品牌「樂天皇朝」為了歡慶來台深耕滿 11 年，且會員人數正式突破 11 萬大關，特別重磅推出全台首創的 「11週年×11萬粉絲回娘家」限定八色小籠包公仔盲盒活動！

說到樂天皇朝，大家第一時間絕對會想到風靡全球的招牌「八色小籠包」。每顆堅持約 25 公克、擁有黃金比例 18 摺的薄透外皮，且完全不添加人工色素及化學添加劑，純粹以天然食材為麵皮完美調色。

圖／樂天皇朝提供
圖／樂天皇朝提供

如今，這八款經典美味正式「變身」成 8 款不同顏色的專屬公仔吊飾，對應八款經典風味分別為：原味、糟溜絲瓜、鮑汁鮑魚、黑松露、起司、蟹粉、蒜香及川味。

圖／樂天皇朝提供
圖／樂天皇朝提供

即日起至 2026年12月6日止，只要前往全台指定門市用餐，就能輕鬆解鎖盲盒驚喜：

滿額直接送：單筆消費滿 3,000 元，即可免費獲贈盲盒 1 個。

超值銅板加購：單筆消費滿 1,000 元，即可享 168 元加購盲盒 1 個（每桌限贈 1 個、加購 1 個，款式隨機）。

終極大獎攻略：如果運氣爆棚或跟親朋好友湊齊 8 款不同顏色的小籠包公仔，還能直接兌換品牌特製的 Logo 蒸籠一組！

圖／樂天皇朝提供
圖／樂天皇朝提供

八色小籠包公仔盲盒活動在全台五間指定門市開跑：

-樂天皇朝信義店：台北市忠孝東路五段68號4樓 (微風信義)

-樂天皇朝新店店：新北市新店區中興路三段70號4樓 (誠品裕隆城)

-樂天皇朝新莊宏匯店：新北市新莊區新北大道四段3號5樓 (宏匯廣場)

-樂天皇朝桃園大江店：桃園市中壢區中園路二段501號4樓 (大江購物中心)

-樂天皇朝Signature 遠東Garden City店：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓 (台北大巨蛋)

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

小籠包 盲盒 樂天皇朝 公仔

相關新聞

必勝客太會省！「小比薩3件組122元」最後1天 還有「滿99元送個人餐、買比薩送8塊烤雞」

必勝客省上加省！本周優惠「小比薩3件組」只要122元，還有消費滿99元送價值139元的個人餐、買大比薩送8塊烤雞等相當於買1送1的超值福利。

萌度不輸鼎泰豐！ 樂天皇朝11周年推「八色小籠包盲盒」 集滿8款直接送Logo蒸籠

樂天皇朝迎來台11週年、會員破11萬，推出八色小籠包公仔盲盒；滿3000元送、滿1000元可168元加購，集滿8款送Logo蒸籠。

八方雲集神級混搭爆紅！紹辣乾麵加濃湯變奶香白醬 一票人卻崩潰

有女網友將八方雲集的紹辣乾麵加入「這碗濃湯」攪拌，驚呼好吃到發瘋、連吃一周都沒問題，甚至有外送員證實1周狂送快10單。但畫面曝光後卻讓一票人光看就崩潰，兩派網友為此…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。