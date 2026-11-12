萌度不輸鼎泰豐！ 樂天皇朝11周年推「八色小籠包盲盒」 集滿8款直接送Logo蒸籠
粉絲暴動！繼先前鼎泰豐的超萌磁鐵扭蛋引發排隊熱潮後，新加坡餐飲品牌「樂天皇朝」為了歡慶來台深耕滿 11 年，且會員人數正式突破 11 萬大關，特別重磅推出全台首創的 「11週年×11萬粉絲回娘家」限定八色小籠包公仔盲盒活動！
說到樂天皇朝，大家第一時間絕對會想到風靡全球的招牌「八色小籠包」。每顆堅持約 25 公克、擁有黃金比例 18 摺的薄透外皮，且完全不添加人工色素及化學添加劑，純粹以天然食材為麵皮完美調色。
如今，這八款經典美味正式「變身」成 8 款不同顏色的專屬公仔吊飾，對應八款經典風味分別為：原味、糟溜絲瓜、鮑汁鮑魚、黑松露、起司、蟹粉、蒜香及川味。
即日起至 2026年12月6日止，只要前往全台指定門市用餐，就能輕鬆解鎖盲盒驚喜：
滿額直接送：單筆消費滿 3,000 元，即可免費獲贈盲盒 1 個。
超值銅板加購：單筆消費滿 1,000 元，即可享 168 元加購盲盒 1 個（每桌限贈 1 個、加購 1 個，款式隨機）。
終極大獎攻略：如果運氣爆棚或跟親朋好友湊齊 8 款不同顏色的小籠包公仔，還能直接兌換品牌特製的 Logo 蒸籠一組！
八色小籠包公仔盲盒活動在全台五間指定門市開跑：
-樂天皇朝信義店：台北市忠孝東路五段68號4樓 (微風信義)
-樂天皇朝新店店：新北市新店區中興路三段70號4樓 (誠品裕隆城)
-樂天皇朝新莊宏匯店：新北市新莊區新北大道四段3號5樓 (宏匯廣場)
-樂天皇朝桃園大江店：桃園市中壢區中園路二段501號4樓 (大江購物中心)
-樂天皇朝Signature 遠東Garden City店：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓 (台北大巨蛋)
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