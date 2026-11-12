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必勝客太會省！「小比薩3件組122元」最後1天 還有「滿99元送個人餐、買比薩送8塊烤雞」
必勝客省上加省！本周優惠「小比薩3件組」只要122元，還有消費滿99元送價值139元的個人餐、買大比薩送8塊烤雞等相當於買一送一的超值福利。
滿99元免費送個人餐
即日起至11/25，必勝客會員限定「消費滿99送個人餐3選1」，有奶油燻雞燉飯、夏威夷個人比薩、番茄肉醬起司麵等選擇，價值最高139元，可於App、線上訂餐或實體店面使用，實體店面點購時需出示PK雙饗卡App。最後使用期間至11/25 22:00；單筆訂單限用乙張、每人限使用乙次。詳情請見優惠券說明。
必勝客買大比薩送8塊烤雞
11/16前，App外帶限定，單點大比薩全口味任選5折，再加碼送價值229元的BBQ烤雞8塊（4翅4腿）或厚燒醬烤BBQ（2腿2排），整組總價282元起，下殺33折。大比薩口味有25種可任選，推薦和風章魚燒、韓式泡菜豬五花、熱帶鳳梨海鮮總匯等人氣口味。
本周神券「小比薩+副餐+飲料」僅122元
必勝客40周年慶，本周神券使用至今(12)日，輸入優惠碼【15596】即享9吋鬆厚小比薩+巧克力QQ球5顆／薯金幣小份2選1+可樂／七喜2選1整組122元優惠價，下殺23折。小比薩有6種口味任選，超值套餐比便當還便宜。每位會員每日限購1組，限線上結帳。
* 以上優惠詳情均以App顯示為準
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