限時2天手刀開搶！ 漢來海港雙11「吃到飽買一送一」、8大品牌搶券 還送666元美食金

吃到飽控必看！ 雙11購物節正夯，漢來美食推出會員獨享雙11好康「平日下午餐買1送1」，還有入會即送666元美食金，另有8大品牌限量優惠登場！

漢來海港。圖／漢來美食提供

看準雙11商機，漢來美食集結旗下8大品牌推出「雙11吃貨節」限定活動。重頭戲首推「漢來海港」的平日下午餐買一送一優惠，於11月11日與11月12日雙日限定登場，每日限量250張。

活動期間加入官方LINE帳號並綁定註冊為「來美食PLUS」會員，不僅能參與限量神券搶購，還能直接獲得總價值666元的入會美食金（內含6張111元抵用券）。

圖／漢來美食提供

想要搶下這波買一送一優惠券的民眾，需把握每日10:00至23:59的黃金時段。消費者只要加入官方LINE帳號「來美食PLUS」，並完成會員綁定註冊，即可至《來美食PLUS》的「期間限定優惠」專區試手氣。

除了漢來海港的下午餐買一送一外，平台內同步集結「漢來海港」、「漢來上海湯包」、「漢來蔬食」、「樂蔬」、「福園台菜」、「上菜片皮鴨專賣店」、「漢來軒」及「HI-LAI CAFÉ」等8大品牌，以及11元加購好康與限定折扣，邀請會員把握48小時的限時快閃機會。

漢來上海湯包。圖／漢來美食提供

樂蔬。圖／漢來美食提供

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