限時2天手刀開搶！ 漢來海港雙11「吃到飽買一送一」、8大品牌搶券 還送666元美食金
吃到飽控必看！ 雙11購物節正夯，漢來美食推出會員獨享雙11好康「平日下午餐買1送1」，還有入會即送666元美食金，另有8大品牌限量優惠登場！
看準雙11商機，漢來美食集結旗下8大品牌推出「雙11吃貨節」限定活動。重頭戲首推「漢來海港」的平日下午餐買一送一優惠，於11月11日與11月12日雙日限定登場，每日限量250張。
活動期間加入官方LINE帳號並綁定註冊為「來美食PLUS」會員，不僅能參與限量神券搶購，還能直接獲得總價值666元的入會美食金（內含6張111元抵用券）。
想要搶下這波買一送一優惠券的民眾，需把握每日10:00至23:59的黃金時段。消費者只要加入官方LINE帳號「來美食PLUS」，並完成會員綁定註冊，即可至《來美食PLUS》的「期間限定優惠」專區試手氣。
除了漢來海港的下午餐買一送一外，平台內同步集結「漢來海港」、「漢來上海湯包」、「漢來蔬食」、「樂蔬」、「福園台菜」、「上菜片皮鴨專賣店」、「漢來軒」及「HI-LAI CAFÉ」等8大品牌，以及11元加購好康與限定折扣，邀請會員把握48小時的限時快閃機會。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。