板橋最新聚餐首選！ UG跨界百坪橘紅時尚「小滿上鍋」試營運 好禮三重奏、前20組搶85折

手搖控、火鍋控齊暴動！ 以手搖飲品牌「UG」及「歇腳亭」聞名的聯發國際集團，重磅跨足餐飲界，全新打造的亞洲風味個人鍋品牌「小滿上鍋」選定插旗新北板橋，於今（11）日盛大試營運！

「小滿上鍋」旗艦店坐落於板橋區板新路，佔地超過百坪，跳脫傳統火鍋店的視覺框架，全店以充滿活力的橘紅色系與熱帶植栽打造時髦又溫馨的用餐氛圍。

小滿上鍋。圖／聯發國際集團提供

小滿上鍋。圖／聯發國際集團提供

更主打別出心裁的7道貼心款待：

．迎賓與開胃： 入店先奉上被譽為「台式抹茶」的麻薏茶迎賓，接著送上酥軟香甜的雲朵咖央吐司作為開胃小點。

．特色主食與飲品： 提供泰國皇家咖哩鮮蝦飯與天然彩虹麵佐黃金麻醬供饕客加點，搭配荔枝雪泥及聯名印度拉茶無限暢飲。

．完美收尾與貼心設施： 餐後獻上清爽解膩的香蘭椰奶冰棒；最受好評的莫過於斥資打造的「淨味衣櫥」，讓顧客大啖火鍋後也能清爽離店，完全不用擔心惱人油煙味跟著走。

小滿上鍋打造淨味衣櫥。圖／聯發國際集團提供

歡慶小滿上鍋全台首店試營運，首３日11/11至11/13祭出限時「三重奏」開幕好康，包含：「早來有折」每日每餐期前20組顧客享全桌85折優惠；「全場同樂」每日固定驚喜時段由店員帶動全場高喊口號，每位參與顧客免費獲贈一顆「圓滿驚喜丸」；「滿額撕撕樂」凡單筆消費滿1,500元即可玩撕撕樂，有機會抽中肉品加倍、升級鍋底、用餐券或甜點等豐富好禮！

小滿上鍋。圖／聯發國際集團提供

小滿上鍋

．地址： 新北市板橋區板新路136號（近捷運板橋站）

．營業時間： 週一至週五 11:30–15:00、17:00–21:30（週五營業至22:00）；週六至週日 11:30–22:00（週日營業至21:30），以店家最新公告為主

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