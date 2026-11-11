貴族世家「個人燒肉」11/12首開幕！ 每人199元起就能爽嗑肉品＋自助吧無限暢飲

一個人吃燒肉免煩惱！ 平價牛排霸主「貴族世家」宣布插旗「個人燒肉」市場，全台首家門市就選在光復商圈，將於11月12日正式盛大開幕！

貴族世家個人燒肉。圖／貴族世家提供

「貴族世家個人燒肉」首店介於捷運國父紀念館站與信義安和站之間，從捷運站出來步行前往約8分鐘即可到達，門市採一人一爐，內用估計可容納48個座位。

199元起高CP值！單品、綜合套餐選擇多達15款

貴族世家個人燒肉。圖／貴族世家提供

主打「不用揪團也能輕鬆吃燒肉」的貴族世家個人燒肉，店內採質感「一人一爐」設計，總計提供約48個座位。菜單方面誠意十足，共計推出8款單品套餐與7款綜合雙拼、三拼套餐。

其中最殺的入門款是 100公克的雞腿丁個人套餐只要199元，牛肉套餐最低也只需219元起，價格區間落在199元至399元之間（極少數頂級品項如300g無骨牛小排則為929元）。每份套餐皆貼心附贈白飯、雞湯及3款精緻配菜。

貴族世家個人燒肉最新菜單。圖／貴族世家提供

貴族世家個人燒肉最新菜單。圖／貴族世家提供

自助吧無限暢飲＋打卡好康拿不完

凡是只要點購套餐即可享有店內的 自助吧無限吃到飽，包含暖心湯品、解膩飲料以及大人小孩都愛的冰淇淋通通無限暢飲！如果肉肉控覺得吃不過癮，現場也提供35元至538元不等的肉品、青菜與海鮮單點加購服務。

貴族世家個人燒肉。圖／貴族世家提供

歡慶新店開幕，業者更加碼推出 「好評送鮑魚」 活動，只要現場點套餐並在 Google 留下好評，就能免費獲得鮑魚1顆（數量有限，送完為止）。

要特別留意的是，用餐時間限定每人每份套餐限時70分鐘；低消規定為身高120公分以上每人最低需點1份套餐、120公分以下孩童低消為80元；全程不收取10%服務費，不提供外帶與打包服務，若需更換烤網每片為8元。而開幕期間暫不接受訂位，全面採現場候位方式入場，後續訂位方位待官網統一公告。

貴族世家個人燒肉

．地址： 台北市大安區光復南路452號

．電話： 02-2703-5988

．營業時間： 11:30 - 21:30

．開幕日期： 2026年11月12日

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