嘉義人衝！最新大型Buffet「莫內饗宴嘉義北門店」來了 試營運「全餐期88折」 「嘉義限定甕藏金炙雞、帝王蟹腳」任你拿

吃到飽餐廳動輒每人上千元，若兩人付費入場，吃到一半再偷偷換另外兩人進場，讓四人輪流用餐，是否就能只花兩人份的錢，享有四人份的餐點？近日一名網友發現，旭集、島語等Buffet餐廳，顧客中途離席上廁所，返回座位時通常不會重新驗證身分，讓他好奇是否有人利用這個漏洞「接力吃」。貼文曝光後引發熱議，更釣出多名前餐廳員工揭露內幕，直言服務生其實都認得客人的臉，過去甚至有人因此被抓包補繳餐費。

2026-11-10 12:43