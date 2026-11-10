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嘉義人衝！最新大型Buffet「莫內饗宴嘉義北門店」來了 試營運「全餐期88折」 「嘉義限定甕藏金炙雞、帝王蟹腳」任你拿

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／煙波城行阿里山北門館官網
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嘉義人開吃！嘉義最新大型Buffet莫內饗宴嘉義北門店」啟動試營運，加碼推「全餐期88折」，品嘗得到產地海味、嘉義限定料理與首爾聯名甜點。

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圖／煙波城行阿里山北門館提供

莫內饗宴嘉義北門店試營運「全餐期88折」

繼新竹煙波後，旗下超人氣Buffet「莫內饗宴」嘉義北門店自11/6起試營運，並推出用餐優惠。即日起至11/19，午餐、下午茶及晚餐享88折，煙波會員黑卡、金卡及銀卡享有8折禮遇；11/20至12/12，午餐、下午茶享9折（晚餐依原價計費），而煙波會員黑卡、金卡及銀卡則享午餐、下午茶及晚餐88折。

另，即日起至11/25，全會員同享4人成行用餐送抽獎券1張，週週抽煙波城行阿里山北門館平日住宿券1張，以及用餐享會員點數2倍送；而黑、金、銀卡會員限定，單筆消費滿5,000元贈600元回訪禮。詳情請見官網

圖／煙波城行阿里山北門館提供
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莫內饗宴嘉義北門店「和洋季」主題登場

當期主題為「一席選味，和洋共饗」，全餐期均可享用到嘉義限定甕藏金炙雞、金炙雞刈包、甕藏金炙雞披薩，還有現切SRF爐烤煙燻極黑和牛、阿拉斯加野生六線魚一夜干、南蠻甘醋塔塔唐揚雞；蒲燒鰻魚釜飯、現煎干貝、現切爐烤威靈頓鮭魚排、北海道野生紅帝王蟹腳與松葉蟹則在平日午、晚餐與假日全餐期供應。而首爾精品甜點店Raison D’être Dessert聯名款甜點「庭園」則於平假日下午茶限定登場。主題佳餚供應餐期請見官網

圖／煙波城行阿里山北門館官網
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圖／煙波城行阿里山北門館官網
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「莫內饗宴」攜手首爾精品甜點Raison D'être Dessert打造聯名甜點。圖／業者提供
「莫內饗宴」攜手首爾精品甜點Raison D'être Dessert打造聯名甜點。圖／業者提供

收費方式一次看

不分平假日，早餐6:30-11:00成人每位$680+10%；午餐11:30-14:00成人平日$1,280+10%、假日$1,580+10%；午茶14:30-16:30成人平日$880+10%、假日$1,280+10%；晚餐17:30-21:00成人平日$1,380+10%、假日$1,680+10%。兒童收費標準則依下圖為準。

收費方式。圖／煙波城行阿里山北門館官網
收費方式。圖／煙波城行阿里山北門館官網

煙波城行阿里山北門館 莫內饗宴嘉義北門店

地址：嘉義市東區忠孝路306號1F

訂位專線：05-2752345（電話服務時間10:30–17:30）

線上訂位及訂位須知：https://reurl.cc/mzg8lW

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