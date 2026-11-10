2026「雙11美食優惠」懶人包！咖啡、手搖飲、麥當勞買1送1 肯德基蛋撻11元 摩斯加11元多1件

一年一度雙11購物節不只電商殺得火熱，各大品牌餐飲也全面參戰，以下幫大家彙整餐廳、速食、手搖及咖啡四大類別重點，包括「買一送一」、「買11送11」等多重超值組合，吃貨們快把握優惠檔期聰明開吃！

|咖啡優惠|

圖／各業者

●7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至11/12，於APP行動隨時取推出「CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵、琥珀小葉紅茶、梔子花青茶」皆享有指定買11送11活動。

另推出多款「711元多杯組合」：大杯卡布奇諾19杯、特選美式或特選拿鐵，任選16杯、風味飲指定冰飲 任選14杯、西西里風檸檬氣泡咖啡或西西里檸檬咖啡，任選13杯、中杯精品馥芮白或精品拿鐵，任選11杯，皆可享711元囤貨優惠。

●全家便利商店

全家便利商店自即日起至11/11，推出「Let's Café大單品美式、大單品拿鐵」買一送一，以及指定芭C檸檬綠、杏仁凍青茶及酷繽果也有買一送一。

另還有全家會員APP好咖日及雙11檔期，指定咖啡品項限量祭出買16送16，享五折寄杯優惠！

●萊爾富

萊爾富Hi café於線上推出「38杯美式咖啡＋38顆茶葉蛋」合購價1,111元組合優惠，另外至11/10前，門市購買中杯抹茶歐蕾、焙茶歐蕾享任選買一送一。

●OKmart

OKmart自即日起至11/11，推出指定11款風味飲品，包含：大杯西西里咖啡、大杯阿華田摩卡拿鐵、楊枝甘露冰沙、草莓戀乳雪露等，單杯特價39元、任選2杯特價69元。

●美廉社

美廉社於11/11當日限定推出，中杯經典美式咖啡(冰熱任選)，可享「 買5送6」優惠價175元，平均每杯約16元。預計於11/11凌晨零時起開放APP限時搶購，限量11,111組，售完為止。

●星巴克

星巴克自即日起至11/15期間，透過foodomo外送平台購買指定飲品：大杯太妃核果風味那堤、大杯焦糖奶香紅茶那堤、大杯奶香臻果風味摩卡，可享指定雙杯組優惠價240元起，僅限參與活動的外送門市。

|手搖茶飲優惠|

圖／各業者

●CoCo都可

CoCo都可推出11/11限定優惠，於官方LINE領券，再至線上平台下單，可享「大杯百香雙響炮買一送一」，等於優惠價格兩杯75元，每人最多領取2張優惠券，最多可購買4杯。另外11月還有大杯奶茶三兄弟特價45元優惠。

●麻古茶坊

麻古茶坊自即起至11/30前，透過foodpanda外送平台點餐，只要全菜單消費滿260元，輸入優惠碼「爽爽送」，可享現折80元優惠。

●TEATOP第一味

TEATOP推出11月限定優惠，凡透過你訂平台購買「大杯珍珠奶茶2杯特價99元」。另還有日月潭紅茶搭配108茶王、招牌高山青或奶香金萱的指定雙杯組合，每組可現折10元。

●大苑子

大苑子於11月指定週一至週三(11/9～11/11、11/16～11/18、11/23～11/25及11/30)推出，大杯台灣鮮搾「柳丁綠2杯129元」，每日每店限量50組，售完為止，部分門市不適用。

●SÜPERYÁN 顏太煮

SÜPERYÁN 顏太煮於即日起至11/13前，推出蜜韻哈密瓜輕乳「加11元多一件」，等於第二杯只要11元的超值狂歡優惠，數量有限、售完為止。

●丘森茶室

丘森茶室於11/15前，凡購買指定飲品「四季青茶/烏龍奶茶/冬瓜紅茶」，即可享同品項「第二杯只要11元」，每人每次限購兩組。

●老江紅茶牛奶

老江紅茶牛奶於11月份指定各分店輪流限時優惠（11/9小港店、11/11岡山店、11/13瑞豐店等），當日門市推出「紅茶牛奶」或「老江紅茶」買一送一！

|速食與點心優惠|

圖／各業者

麥當勞配合APP上線3週年，即起至11/17前推出會員限定優惠，指定薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔及飲料等品項享買一送一。活動期間每天還可透過APP參加遊戲抽優惠券，中獎率100%，有機會取得大薯、4塊麥克鷄塊買一送一券等好康。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡於即日起至11/11，推出限定加價購，指定月亮薯條、焙茶金萱珍珠米派，皆可「加11元多一件」。

此外，11/15前指定鐵觀音飲品享第二杯半價，11/16至11/30指定飲品則可加10元多一杯，感恩回饋餐點另有79元起優惠。

●必勝客

必勝客透過「PK雙饗卡APP」會員領券可享指定優惠「個人比薩11元」、「9吋小比薩111元」、「一公尺派對盒1311元」。

另還有天天領券指定優惠包括：德國芝心腸買一送一、外送升級買大送大、個人披薩買2送1、義大利麵／燉飯單點99元等。

肯德基11/11上午10點透過「PK雙饗卡APP」搶量搶購雙11限定「原味蛋撻單顆只要11元」，指定品項包含「青花椒香麻脆雞XL餐、青花椒咔啦雞腿堡XL餐」也有111元優惠，每帳號同商品限購１組。

另還有天天領券指定優惠包括：8塊上校雞塊買一送一、獨享雙雞餐63折、就要吃堡餐65折、椒麻茶爽餐67折。

●拿坡里

即起至11/12，拿坡里推出8塊烤雞桶優惠，包含「6塊烤雞＋2隻普羅旺斯烤雞翅」組合，特價209元。

●頂呱呱

頂呱呱至11/11，主打雙11狂歡桶，包含「炸雞4塊+雞腿4隻」，原味8塊狂歡桶，特價359元；辣味8塊狂歡桶，特價419元。

●德克士

德克士至11/15前，推出雙11狂歡慶限時買一送一，包含：「霸氣主餐組 165元」買黑金脆皮手槍腿，送起司/鳳梨鮮蔬雙牛堡；「經典飽足組 149元」買黑金咔滋雞腿堡，送起司/鳳梨鮮蔬雙牛堡；「輕食茶飲組99元」買黑金墨魚條，送冰紅/無糖綠茶。

●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至11/25，推出LINE新會員優惠，首次加入官方LINE會員，即可獲得免費「塔塔可樂餅」兌換券一張。

|餐廳美食優惠|

圖／各業者

●TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS於11/11當天推出炭烤豬肋排買一送一優惠，內用、外帶皆適用，每桌每次最多可買二送二，另須加收原價10%服務費。

●金子半之助

金子半之助即日起至11/12，消費者任選一款主餐並升級套餐，即可獲得「主餐買一送一」優惠券一張，供下次平日週一至週五消費使用(大巨蛋門市不適用)。

●MAGiC TOUCH 点爭鮮

MAGiC TOUCH点爭鮮即日起至11/26推出平日限定每週二、三、四上午11點至下午4點，於指定門市內用並點購20款指定餐點任一款，即可享「同品項買一送一」，門市包括文化店、楠梓後昌店及美術店。

●樂雅樂餐廳

樂雅樂餐廳於11/11至11/13，凡兩人同行點購指定日式御膳系列任一餐點，第二份可用111元加購「和風照燒雞肉御膳或和風酥炸豬排御膳」。此外，點購任一主餐，還能以299元加購「60克日本秋田A5和牛(原價800元)」。活動須上午11點後使用，不適用台中高鐵店，且不得與其他優惠併用。

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