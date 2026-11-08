聽新聞
0:00 / 0:00
快閃限時7天！ 「德克士」重磅推雙11黑金美味「買1送1」 最高狂省129元
迎接1111購物盛事，德克士於11月9日至11月15日推出限時7天的「雙11狂歡慶」，除了把超人氣「黑金系列」搬上桌，更祭出買1送1、最低99元起的超狂優惠。
三大超值優惠組合一次看，最高現省129元
．霸氣主餐組（售價165元）： 購買人氣「黑金脆皮手槍腿」1份，即可免費獲得「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」2選1，最高直接幫你省下129元，最適合想大口吃肉的肉食主義者。
．經典飽足組（售價149元）： 內含招牌「黑金咔滋雞腿堡」1個，同步免費贈送「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」2選1，同樣享有最高現省129元的超高折數。
．輕食茶飲組（售價99元）： 針對喜愛下午茶或輕食的民眾推出99元親民價，只要購買「黑金墨魚條」1份，就能免費搭配「冰紅茶(S)」或「無糖綠茶(S)」2選1，輕鬆滿足口腹之慾。
承襲美國德州厚實、質樸與熱情的品牌精神，結合台灣在地飲食文化，德克士招牌咔滋脆皮炸雞嚴選台灣在地優質雞肉，致力於讓消費者們吃得美味、安心又便利。
雙11狂歡慶活動自11月9日起至11月15日止限時展開，為期7天。需注意的是，活動期間各組指定的贈品皆採二擇一，所有活動商品與贈品皆依各門市實際供應狀況為準，詳情以官方公告為主。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。