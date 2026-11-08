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快閃限時7天！ 「德克士」重磅推雙11黑金美味「買1送1」　最高狂省129元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／德克士提供
圖／德克士提供

迎接1111購物盛事，德克士於11月9日至11月15日推出限時7天的「雙11狂歡慶」，除了把超人氣「黑金系列」搬上桌，更祭出買1送1、最低99元起的超狂優惠。

三大超值優惠組合一次看，最高現省129元

圖／德克士提供
圖／德克士提供

．霸氣主餐組（售價165元）： 購買人氣「黑金脆皮手槍腿」1份，即可免費獲得「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」2選1，最高直接幫你省下129元，最適合想大口吃肉的肉食主義者。

．經典飽足組（售價149元）： 內含招牌「黑金咔滋雞腿堡」1個，同步免費贈送「起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」2選1，同樣享有最高現省129元的超高折數。

．輕食茶飲組（售價99元）： 針對喜愛下午茶或輕食的民眾推出99元親民價，只要購買「黑金墨魚條」1份，就能免費搭配「冰紅茶(S)」或「無糖綠茶(S)」2選1，輕鬆滿足口腹之慾。

承襲美國德州厚實、質樸與熱情的品牌精神，結合台灣在地飲食文化，德克士招牌咔滋脆皮炸雞嚴選台灣在地優質雞肉，致力於讓消費者們吃得美味、安心又便利。

雙11狂歡慶活動自11月9日起至11月15日止限時展開，為期7天。需注意的是，活動期間各組指定的贈品皆採二擇一，所有活動商品與贈品皆依各門市實際供應狀況為準，詳情以官方公告為主。

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雙11 德克士

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